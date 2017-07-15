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Макей: Мы c Россией категорически против размещения контингентов НАТО в Балтии и Польше 

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  • 15.07.2017, 8:48
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ВЛАДИМИР МАКЕЙ
ФОТО: ИТАР-ТАСС

Официальный Минск вслед за Кремлем выступил против размещения контингентов НАТО в Балтии и Польше.

"Размещение новых военных контингентов не будет способствовать стабильности и безопасности в этом регионе, поэтому мы категорически против размещения контингента НАТО в странах Балтии и Польше. Это обязывает другую сторону принять меры и способствует гонке вооружений, как при холодной войне", - сказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью  испанскому изданию "El País", передает Интерфакс.

Министр также прокомментировал возможность размещения российской военной базы на территории Беларуси.

"Новая иностранная военная база в Беларуси не имеет смысла, потому что современное оружие позволяет России реагировать одинаково быстро с собственной территории", - подчеркнул министра.


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