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Врачи раскрыли небычное свойство помидоров

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  • 15.07.2017, 10:02
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Томаты могут быть крайне эффективным средством защиты от онкологии.

Ученые из Университета Огайо (США) осуществили серию экспериментов, показавших, что ежедневное потребление томатов тормозит развитие опухолей.

Исследователи проверяли, может ли потребление помидоров защищать организм от рака кожи, обусловленного действием ультрафиолетовых лучей. Ранее утверждалось, что при регулярном поедании томатной пасты у людей уменьшалась склонность к меланоме, передает ladyhealth.com.ua.

Новая работа ученых подтвердила: свойства томатной пасты не были преувеличенными. Во время опытов среди мышей, которые подвергались жесткому ультрафиолетовому излучению, у животных, поедавших томатный концентрат, процесс образования опухолей был гораздо менее интенсивным по сравнению с грызунами, которые не получали такой добавки.

По словам специалистов, у животных, потреблявших томаты, злокачественных новообразований на коже оказалось на 50% меньше.

Согласно их доводам, защиту кожи от повреждения ультрафиолетом обеспечивает комплекс химических веществ, содержащихся в томатах. Ранее подобное свойство приписывали такому компоненту томатов, как ликопин.

Но в этот раз исследователи заявили, что один лишь ликопин не проявляет антиракового эффекта. Кожу, по их словам, защищает комбинация пигментных соединений, от которых зависит цвет помидоров.


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