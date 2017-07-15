Мир вступил в период перемен 2 Виктор Мироненко, «Гордон»

15.07.2017, 10:28

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Несколько слов о российско-американском "микро-саммите".

Встреча, которой все так ожидали, состоялась. Внимание привлекло то, что Дональд Трамп и Владимир Путин встречались тогда, когда участники саммита обсуждали Парижские соглашения по климату, проблемы мировой торговли. Это дало повод грустно пошутить, что G20 превратилась в G2.

Это, конечно, не так. Времена, когда лидеры двух стран могли вдвоем решать судьбу мира, канули в Лету. Для того, чтобы понять это, достаточно сравнить реакцию на эту встречу с реакцией, например, на первые встречи Михаила Горбачева с Рональдом Рейганом.

Сделав это, приходишь к неутешительному выводу о том, что мы наблюдаем не только медленную смерть и разложение биполярной миросистемы, но и общую деградацию традиционного понимания политики.

Мир вступил в период перемен. Встающие в этой связи вопросы не могут быть решены на национальном уровне. На глобальном же уровне, как показал и весь саммит, и встреча президентов США и РФ, не существует адекватных инструментов. ООН является скорее дискуссионной площадкой.

Не будучи вовремя оцененными, сформулированными и решенными общими усилиями (а именно в их глобальности состоит их специфика), проблемы откладываются и накапливаются. Вместо постановки и разрешения действительно важнейших глобальных проблем, политики национального уровня стараются переключить внимание на второстепенные проблемы или вообще отвлечь его на ими же спровоцированные внутриполитические и внешнеполитические эксцессы.

На мой взгляд, главная центральная задача мировой политики сегодня состоит в том, чтобы привести политические инструменты пока что, в основном, национального уровня, в соответствие глобальным по существу вызовам.

Запад повторяет ошибку, допущенную по отношению к "перестройке" в СССР. Он воспринял происходящее как победу и как возможность сохранить и закрепить свои преимущества. То же самое он пытается сейчас сделать по отношению ко всему остальному миру.

Какое-то время ему, по видимому, будет удаваться это делать. Но возникающее в следствие этого и возрастающее неравенство раньше или позже, набрав силу, сломает все воздвигаемые на пути его неприятия большей частью человечества преграды, поставив мир на грань гибели.

Времени остается все меньше. Откладывание решения назревших проблем на завтра или послезавтра недопустимо и даже преступно. Плотина между миром радости жизни и миром невозможности так дальше жить раньше или позже будет прорвана. Терроризм, нелегальная миграция и т.п. – это пока что ручейки, протекающие через нее в отдельных местах, которые, как кажется многим, можно легко ликвидировать. Но они говорят о ненадежности всего сооружения, о невозможности в принципе решить проблему таким способом.

В современном мире понимают это очень немногие. Это понимает, например, Ангела Меркель в Германии. Наверное, понимают некоторые ученые, которых я, увы, не знаю. Но нет и близко признаков понимания теми, кому вверены судьбы народов.

Если кому-то были нужны подтверждения того, что "новое политическое мышление", над которым не иронизировал только ленивый, действительно является категорическим императивом выживания, что мир, в котором сильный диктует слабому и считается только с другой сопоставимой силой, не имеет права на существование, с тем, наконец, что мир сжался до невозможности выжить в одиночку, огородившись стеной, то он это подтверждение получил в Гамбурге 7 июля 2017 года.

Думать иначе может может, простите, только идиот. Идиот в изначальном смысле слова – человек, погруженный в себя, не интересующийся общими проблемами полиса или мира, что, собственно, тоже в изначальном смысле слова и является политикой.

Из всего этого нужно делать выводы всем, в том числе и Украине. Никто не сделает вашу работу за вас вместе с другими, такими же, как вы.

Виктор Мироненко, «Гордон»