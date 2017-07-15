Правозащитники бьют тревогу из-за трудовых лагерей в Донбассе 5 15.07.2017, 10:58

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Люди тяжело работают до 16 часов в день практически без оплаты.

Таковы условия принудительного труда заключенных в колониях в "ДНР" и "ЛНР", утверждают украинские власти и правозащитники.

На неподконтрольной властям в Киеве части Донбасса остались исправительные учреждения, перешедшие под контроль самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР". В частности, как сообщили DW в министерстве юстиции Украины, в Луганской области из 16 колоний только одна контролируется украинскими властями. А в Донецкой области из 20 пенитенциарных учреждений 14 - под контролем сепаратистов.

В большинстве их, по данным украинской "Восточной правозащитной группы", сепаратисты устроили лагеря принудительного безвозмездного труда. "Мужчины работают с семи утра, по 8-12 часов в сутки. А если есть заказ на какую-то продукцию, то часто и по 16 часов. Это очень тяжелая и изнурительная физическая работа", - рассказал DW руководитель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский.

"Работа за сигареты"

Наличие жалоб на принудительный труд заключенных на неподконтрольной Киеву части Донбасса подтверждают и в украинском Минюсте. "То, что там, в колониях, рабский труд, то, что людей заставляют работать, - такие жалобы и заявления у нас есть", - сообщил DW Юрий Маслак, пресс-секретарь замминистра юстиции, отвечающий за реформирование пенитенциарной системы страны.

По словам Павла Лисянского, заключенных заставляют работать на опасных угольных шахтах, так называемых "копанках", рубить деревья в лесу, делать металлические конструкции. За работу им ничего не платят, утверждает Лисянский: "Только раз в месяц могут угостить сигаретами, пять штук и не больше". По его выражению, по сути, "в центре Европы мы получили сегодня, в XXI веке, какие-то рабовладельческие "государства", массово эксплуатирующие людей и обогащающиеся за их счет. Это напоминает мне ГУЛАГ советских времен".

На просьбу немецкой радиостанции Deutschlandfunk прокомментировать информацию о принудительной труде заключенных власти "ЛНР" и "ДНР" не отреагировали.

Не работаешь - сидишь в изоляторе

Раньше, когда эти колонии находились под контролем украинских властей, в некоторых из них была предусмотрена работа для заключенных. Правда, по законодательству Украины, работать в колонии, говорят правозащитники, разрешено не более двух часов в сутки и только по желанию самих заключенных. Если они хотят работать больше, им должны платить деньги.

Теперь в колониях на территории, подконтрольной "ЛНР" и "ДНР", все иначе, говорят украинские правозащитники. Работать должны все. За отказ чаще всего отправляют в изолятор, рассказала в интервью DW Элеонора Рыбалко, муж которой Теймураз Нихотин отбывает срок в одной из колоний в "ЛНР". Рыбалко живет в Киеве и раз в два месяца проведывает мужа: "Они ужасно выглядят, настолько худые, что у них черепа как обтянуты кожей, кости проступают".

Единственное спасение

По словам Элеоноры Рыбалко, ее муж отказался работать, потому что считает, что это унижает его достоинство. Но большинство заключенных предпочитают не спорить с администрацией и продолжают работать. Иначе, по словам правозащитника Павла Лиснянского, их могут избить и подвергнуть пыткам. По данным украинского Минюста, по состоянию на 1 ноября 2014 года в колониях на неподконтрольной Украине территории Донецкой области находилось 9511 человек, а в Луганской области - 6426.

По словам правозащитников, есть только один путь спасения этих людей от принудительного труда - перевести их в колонии на подконтрольной Украине территорию. Впрочем, за три года войны в Донбассе из "ДНР" удалось перевести только 149 заключенных, из "ЛНР" - вообще ни одного.

В Минюсте Украины, в компетенцию которого входит данный вопрос, говорят, что не занимаются им. Переговоры о судьбе заключенных ведет только уполномоченный Верховной рады по правам человека Валерия Лутковская, Минюст обеспечивает лишь организацию передачи таких лиц.

Омбудсмен, в свою очередь, в беседе с DW обвинила Минюст в том, что это ведомство, по ее мнению, не выполняет соответствующий указ президента, изданный еще в 2014 году. Вопрос о принудительном труде заключенных госпожа Лутковская прокомментировать отказалась, сославшись на необходимость вести переговоры об их перемещении.

"Тут законы не действуют"

Муж Элеоноры Рыбалко Теймураз Нихотин в мае должен был выйти на свободу согласно "закону Савченко" (закон отменен украинскими властями 17 июня. - Ред.). Нихотин, осужденный за разбой, из десяти лет приговора отбыл уже почти девять. Однако в "ЛНР" ему и другим заключенным, срок наказания которых уже истек, говорят, что украинские законы здесь не действуют.

"Там в колонии висят объявления об этом прямо на входе, - рассказывает Рыбалко. - Им обещают, что если будут хорошо работать, их отпустят, но, конечно же, не отпускают. Потому что колонии выгодно, чтобы эти люди работали".