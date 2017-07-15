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Лучший теннисист мира выбросил все свои трофеи в мусор

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  • 15.07.2017, 11:01
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Энди Роддик

Энди Роддик возглавлял мировой рейтинг в 2003 году

Жена экс-первой ракетки мира Энди Роддика, Бруклин Деккер, рассказала, что ее супруг решил выбросить почти все завоеванные им трофеи.

"У нас остался его трофей с US Open, но все остальные Энди выкинул в мусорный контейнер. Я очень сильно расстроилась. Он сделал это, когда я уехала из города на один день. Решил, что они не важны, не связаны с успехами, не характеризуют его как личность и что мне такие материальные вещи не нужны, поэтому он выбросил их. Думаю, несколько штук осталось, но они не стоят на виду", – приводит слова Деккер «Сегодня».

Напомним, что за свою карьеру Роддик выиграл 32 турнира АТР, в том числе и US Open-2003. 3 ноября 2003 года Энди Роддик возглавил мировой рейтинг АТР. Завершил карьеру в 2012 году.


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