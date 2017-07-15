Стало известно, когда в Беларуси улучшится погода 3 15.07.2017, 12:23

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Погода в Беларуси улучшится в начале следующей недели.

А в ближайшие дни она будет прохладной и дождливой, сообщает БелТА со ссылкой на белорусских синоптиков.

На днях в нашей стране прошли сильные ливни, после которых пришел холодный воздух из Скандинавии. В выходные в ночные часы ожидается от 6 до 13 градусов со знаком "плюс", в дневные часы — от +14 до +24. В субботу кратковременные дожди прогнозируются на северо-востоке нашей страны, в воскресенье в отдельных районах возможны грозы.

С понедельника температура воздуха станет повышаться. Во вторник, 18 июля, днем ожидается 19-26 тепла, в среду, 19 июля — 20-27 градусов, в четверг — 23-29 тепла. Однако ночью будет прохладно — всего 7-13 градусов. Дождей и гроз будет немного, в среду и четверг — преимущественно без осадков.