Босния и Герцеговина: цена разнообразия Евгения Андреюк, "Новое время"

15.07.2017, 12:30

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Вся система государственного управления страной основана на паритете трех основных этнических групп.

Сараево лежит в долине горной реки и на многочисленных соседних холмах, наводненных невысокими домами с черепичными крышами. На каждом шагу здесь встречаются небольшие старинные мечети и спокойные мусульманские кладбища, заложенные еще во времена Османской империи.

Сараево – столица Боснии и Герцеговины, пожалуй, самой сложной страны на Балканах.

За долгую историю эти территории были частью Османской империи, потом Австро-Венгерской империи и, наконец, частью Югославии. В стране проживают три разные национальности, исповедующие три разные религии: босняки-мусульмане (около 50%), сербы-православные христиане (около 30%), хорваты-католики (около 15%). С распадом Югославии, Босния пережила страшную войну 1992-1995, унесшую жизни около 100 000 человек и вынудившую покинуть свои дома более 2 млн. человек. Война началась после объявления Боснией независимости, которую отказались принимать боснийские сербы, и провозгласили создание своей республики, получив поддержку Сербии.

Во время войны Сараево почти четыре года находилось в блокаде. До сих пор 20 лет спустя на многих зданиях остаются следы от пуль. Тогда город был заблокирован Югославской Народной Армией и армией самопровозглашенной Республики Сербской. Окружающий город холмы были захвачены военными, которые каждый день обстреливали город и скидывали около 300 бомб ежедневно. Со внешним миром город связывал единственный туннель, длинной 760 м., тайно прорытый в 1993 в районе аэропорта.

Тут, в Сараево, не стесняясь, говорят о войне. На стенах домов мемориальные доски, памятники в местах массовый гибели людей, мемориалы и музеи.

“Мы жили в районе, который никогда не бомбили утром. Не знаю, то ли они спать любили, то ли приказа не было. Но обстреливали нас только после 9 утра. Поэтому с 7 до 9 я ходила в школу. К войне быстро привыкаешь. Быстро понимаешь, что по улице нужно бежать, иначе тебя могут убить. Вот каждое утро я и бежала в школу через дорогу, она была в пабе. Моя мать не работала. До войны она работала в страховой компании и страховать уже было некого. А отец ходил на работу каждый день. Он работал на электростанции. Выхода для мужчин особо не было – или ты работаешь, или ты в армии, никто не сидел без дела. Вот только было мне как будто не 7, а 37. Когда видишь смерть, быстро вырастаешь. Мое детство закончилось, когда началась война.” Мерима, 32 года

Дейтонское мирное соглашение, подписанное воюющими сторонами в 1995, остановило военные действия. Согласно договору, Босния и Герцеговина признавалась независимым государством, состоящим из двух автономных частей – Федерация Босния и Герцеговина, где проживают преимущественно босняки-мусульмане и хорваты-католики и Республика Сербска, где проживают, в основном, боснийские сербы-православные. После войны этнический состав обеих частей сильно поменялся из-за этнических чисток, массовых убийств и вынужденного перемещения.

Сегодня, въезжая в Боснию и Герцеговину со стороны Республики Сербской, непонятно в какую страну въезжаешь. На государственной границе только флаги Республики Сербской и приветствие “добро пожаловать в Республику Сербску”. В Республике флаг Боснии и Герцеговины только в одном месте – на военной базе. В 2005 в Боснии и Герцеговине сумели создать объединенную армию.

Столица Республики Сербской – Баня Лука – второй по величине город в стране, с населением в 250 000 человек. По сравнению с Сараево создает впечатление провинциального и слабо развитого города. В Бане Луке не видно следов войны, и здесь не принято о ней говорить. Экспозиция в музее истории Республики Сербской заканчивается Второй Мировой войной.

Многие жители до сих пор не чувствуют особой связи с Боснией и Герцеговиной.

“Босния – несуществующее государство. В том виде в каком оно сейчас есть, оно не существует, оно нереально. Это искусственное образование, созданное Дейтонскими соглашениями, которые нереалистичные на практике. Они были на бумаге.

Принято думать, что сербы во всем виноваты, как будто не было чисток, убийств и высылок сербов. Но никто не помнит, что нас тоже массово изгоняли. Мы переехали с семьей в Баня Луку из Хорватии в 1995.” Зоран, 33 года

В целом, страна управляется тремя президентами – сербом, хорватом и босняком. Вся система государственного управления основана на паритете трех основных этнических групп. Жители Федерации Босния и Герцеговина выбирают босниакского или хорватского президента, жители Республики Сербской выбирают сербского президента. Несмотря на 20 лет мира, Федерация и Республика являются раздельными субъектами, у каждой свое законодательство, правительство и политика. А также своя интерпретация войны, прошлого, настоящего и будущего.

Находясь здесь, кружится голова от этого разнообразия. Современные государства наоборот основаны на однообразии, на одной титульной нации и религии. Босния же своим многообразием бросает вызов устоявшейся концепции государственности.

«У нас всегда три версии одного и того же. И мне это нравится. Мы подозрительно относимся к одной неопровержимой версии происходящего. Мы всегда смотрим с трех сторон, даже если не соглашаемся между собой». Мерима, 32 года

Многие молодые люди, выросшие после войны, считают себя боснийцами, вне зависимости от этнической принадлежности и вероисповедания. Во время переписи населения 2013 г., значительно выросло количество людей, которые не отнесли себя ни к одной этнической группы. Они называли себя просто боснийцами (в смысле гражданина Боснии и Герцеговины), либо выдуманными идентичностями вроде джедаев. Многие молодые боснийские сербы воспринимают Сараево как столицу, как город, где больше возможностей. Они учатся здесь, работают и отдыхают. Удерживает страну вместе и перспектива европейской интеграции. В 2016 Босния подала заявку на вступление в Европейский Союз.

Босния объединяет народы, которые воевали за это, чтобы не жить в одной стране. Но живут. И в Сараево, и в Баня Луке одновременно умещаются и мечети, и костелы, и православные церкви. А в барах, выпив вечером пива, вне зависимости от национальности, все посетители вместе начинают петь старые балканские песни.

Евгения Андреюк, "Новое время"