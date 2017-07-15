Белорусские атлеты завоевали две награды на старте ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ 1 15.07.2017, 13:56

Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ проходит в Болгарии.

Белорусские атлеты завоевали две награды на старте чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в болгарском Пловдиве, сообщает БелТА.

В утренней сессии Алена Ноздрева и Камила Бобр стали вторыми на дистанции 500 м каноэ-двойки. Белоруски отстали на 1,14 сек от венгерского дуэта Вираг Балла и Кинчо Такач - 2 мин 00,22 сек. Вторую медаль завоевала белорусская мужская байдарка-четверка в составе Романа Петрушенко, Дмитрия Третьякова, Никиты Борикова и Виталия Белько, которая на дистанции 500 м заняла третье место. Они уступили 0,55 сек квартету из Венгрии, который стал первым с результатом 1 мин 18,55 сек.

Белорусская женская байдарка-четверка в составе Надежды Лепешко, Александры Гришиной, Софии Юрченко и Ольги Худенко стала седьмой на дистанции 500 м.

Победили спортсменки из Венгрии, преодолевшие дистанцию за 1 мин 30,72 сек. Еще один представитель белорусской команды Максим Петров занял седьмое место на дистанции 1000 м каноэ-одиночки. Он на 5,17 сек отстал от победителя соревнований немца Себастьяна Бренделя - 3 мин 51,67 сек. В шаге от пьедестала остановился белорус Олег Юреня, который финишировал четвертым на дистанции 1000 м в байдарке-одиночке.

Первое место занял португалец Фернанду Пимента - 3 мин 29,03 сек. Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ в Пловдиве продлится до 16 июля. В турнире принимают участие команды из 36 стран.