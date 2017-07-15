В Перу суд на 1,5 года арестовал экс-президента и его жену
- 15.07.2017, 15:05
Суд Перу арестовал экс-президента страны Ольянта Умала и его жену Надин Эредиа на 18 месяцев по делу об отмывании денег и коррупции&
Об этом сообщает ABC News со ссылкой на АР.
"Умалу и его жену задержали в четверг вечером после того, как судья приказал задержать их на срок до 18 месяцев, пока по отношению к ним ведется расследование по обвинению в отмывании денег", - сказано в сообщении.
Ольянта Умала, оставивший президентство в 2016 году, в пятницу, 14 июля, был доставлен вертолетом в ту же тюрьму в столице Перу, где находится бывший президент страны Альберто Фухимори, отбывающий 25-летний срок за коррупцию.
Жена Умалы, Надин Эредиа, была доставлена в женское исправительное учреждение, среди заключенных которго присутствуют марксистские партизаны и крупные наркоторговцы.
Супруги обвиняются в отмывании финансовых средств и коррупции в период пребывания Умалы на посту президента Перу.