В Перу суд на 1,5 года арестовал экс-президента и его жену 15.07.2017, 15:05

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Суд Перу арестовал экс-президента страны Ольянта Умала и его жену Надин Эредиа на 18 месяцев по делу об отмывании денег и коррупции&

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на АР.

"Умалу и его жену задержали в четверг вечером после того, как судья приказал задержать их на срок до 18 месяцев, пока по отношению к ним ведется расследование по обвинению в отмывании денег", - сказано в сообщении.

Ольянта Умала, оставивший президентство в 2016 году, в пятницу, 14 июля, был доставлен вертолетом в ту же тюрьму в столице Перу, где находится бывший президент страны Альберто Фухимори, отбывающий 25-летний срок за коррупцию.

Жена Умалы, Надин Эредиа, была доставлена в женское исправительное учреждение, среди заключенных которго присутствуют марксистские партизаны и крупные наркоторговцы.

Супруги обвиняются в отмывании финансовых средств и коррупции в период пребывания Умалы на посту президента Перу.