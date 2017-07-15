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Первый день «Басовішча». Фото из Instagram

  • 15.07.2017, 15:20
Фото: Euroradio.fm

Фестиваль музыки молодой Беларуси «Басовішча» проводится в 28-й раз 14-15 июля недалеко от Городке на Подляшье.

В конкурсе молодых исполнителей приняли участие BarRokka, Leibonik/Башлыкевич, SnopSnoŭu, Teleport, победителя назовут во второй день, сообщает «Радыё Свабода».

В первый день выступали белорусские группы The Superbullz, «Дай дорогу!», Re1ikt, Ilo & Friends, .K, «Нагуаль» и сербы Neozbiljni Pesimisti.

Во второй день выступят «Стары Ольса», Akute, Naviband, польские рэпперы Лона и Вебер и другие.

Мы дажджу не баiмся! #basowiszcza2017

Публикация от BASowiszcza (@basowiszcza)

Першае дрэва з пятай калоны тут #basowiszcza #lstr

Публикация от designer fake (@zap4ick)

Today's office. w/ @re1ikt_drummer

Публикация от Vital Makshun (@vitalmakshun)

Rrl1kt, Basowiszcza 2017 #rel1kt #basowiszcza #livemusic

Публикация от Marcin Müller (@muller_marcin)

#basowiszcza #cool #nice #music #summer #evening #sis @majaciaa @obadaj #lights #belarus #poland #friends

Публикация от Daria Kraśko (@fusia37)

#basowiszcza #basowiszcza2017

Публикация от Kate (@ekaterinastegar)

Basowiszcza 😘 пачатак #басовiшча2017

Публикация от Kodikk (@kodikk)

@moj_rodny_kut ужо тут, чакаем i вас 😊

Публикация от BASowiszcza (@basowiszcza)

По-синему!👌 @basowiszcza #basowiszcza2017

Публикация от Юся💚 (@justynka_29)

Wczorajsza wyprawa na #basowiszcza przyniosla kilka niespodzianek ;)

Публикация от #radekobywatelski i koty (@radekpusko)

Усе на БАСЫ!! #басовiшча #basowiszcza #basowiszca2017

Публикация от Alexey Stegar (@alexeystegar)


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