Первый день «Басовішча». Фото из Instagram 15.07.2017, 15:20

Фото: Euroradio.fm

Фестиваль музыки молодой Беларуси «Басовішча» проводится в 28-й раз 14-15 июля недалеко от Городке на Подляшье.

В конкурсе молодых исполнителей приняли участие BarRokka, Leibonik/Башлыкевич, SnopSnoŭu, Teleport, победителя назовут во второй день, сообщает «Радыё Свабода».

В первый день выступали белорусские группы The Superbullz, «Дай дорогу!», Re1ikt, Ilo & Friends, .K, «Нагуаль» и сербы Neozbiljni Pesimisti.

Во второй день выступят «Стары Ольса», Akute, Naviband, польские рэпперы Лона и Вебер и другие.