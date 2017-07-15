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С сегодняшнего дня налоговики могут требовать декларацию хоть каждый месяц

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  • 15.07.2017, 15:40
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Фото: onliner.by

Вступил в силу закон о декларации налогов физлицами.

От 15 июля вступило в силу постановление cовета министров, согласно которому налоговый орган может потребовать декларацию, если имеет информацию от КГБ, МВД, Комитета госконтроля, прокуратуры или следственных органов о превышении стоимости собственности физических лиц, и расходов над доходами, полученными из законных источников, передает «Радыё Свабода».

Сумма «превышения» - 250 базовых величин (5750 рублей - около 3000 долларов на момент публикации).

Требование декларации (за прошлый календарный год или прошедшие месяцы текущего года) будут давать под подпись «подозреваемому». Если тот в течение 30 дней с получения требования не представит декларацию, на сумму превышения (рассчитанные по собственным данным налоговиков) начислять подоходный налог (по умолчанию 13%).

Представление декларации может быть перенесено на не более чем три месяца по решению начальников инспекций, министра по налогам и сборам или его заместителей. Причинами могут быть, например, временная нетрудоспособность или нахождение за пределами Беларуси.

Согласно новой редакции закона декларировать надо даже имущество, что еще строится, машиноместа в паркингах жилых домов и доли в уставных фондах на сумму более 2000 базовых величин.


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