Удастся ли реанимировать белорусский футбольный чемпионат? 2 15.07.2017, 15:50

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Вряд ли последние трансферы говорят о каком-то возрождении.

Вылетевший из российской футбольной премьер-лиги «Оренбург» фактически одномоментно усилил два лидирующих клуба белорусского чемпионата: Максим Бордачев перешел в солигорский «Шахтер», а Станислав Драгун - в БАТЭ. И если горняцкий выбор экс-борисовчанина Бордачева особых эмоций не вызвал, то переход как раз таки в Борисов бывшего минского динамовца Драгуна стал одним из самых скандальных трансферов в истории белорусского футбола. Он даже отчасти затмил переход в «Динамо», но брестское, экс-игрока киевского «Динамо» и сборной Украины Артема Милевского. Дадут ли эти трансферы какую-то выгоду, пусть и сиюминутную, белорусскому футболу, корреспондент «БелГазеты» выяснял у руководителя проекта By.tribuna.com Максима Березинского.

Драгун и забор

- Вам не кажется, что белорусские клубы, участвующие в еврокубках, провели перед стартом наиболее значимые усиления за последние годы?

- Попытаться усилиться перед еврокубками - обычная практика: БАТЭ всегда подписывает кого-то на флажке, другие клубы тоже пытаются что-то выгадать. У Бреста есть финансы и чувствуется, что они могут подписать хороших футболистов, а вот у минского «Динамо» с финансовой стороной есть определенные трудности, поэтому там сейчас больше слухов и непонятных фамилий, чем каких-то реальных действий на трансферном рынке. «Шахтер» подписал Бордачева, но об этом усилении говорить поздно - команды в еврокубках уже нет.

В целом нынешние трансферы громкими назвать сложно: игроки возвращаются наверняка потому, что у них нет конкретных предложений за рубежом - они, по большому счету, едут с футбольной ярмарки. Это не означает, что они ничего здесь не покажут: тому же Драгуну 29 лет - нормальный для футбола возраст, он еще может поиграть. Его мотивация понятна: он не играл первые роли в российских клубах, три команды с ним в составе вылетели из элитного дивизиона, и, наверное, для него на данный момент лучше вернуться в Беларусь, чем продолжать мотаться по каким-то малозначимым российским футбольным коллективам.

Не думаю, что эти трансферы заставят говорить о каком-то возрождении чемпионата. На фоне привычной картины последних лет выделяется разве что Брест, добавивший антуража громкими и неожиданными подписаниями, все остальное - как обычно, не вижу ничего сенсационного.

- Чей трансфер громче: Драгуна в БАТЭ или Милевского в брестское «Динамо»?

- Если брать в расчет сопутствующие истории, наверное, все-таки Драгуна. Минское «Динамо», где раньше играл Стас, и БАТЭ - два принципиальных клуба, которые постоянно противопоставляют друг другу. Драгун позиционировал себя как патриот с бело-синим забором в бабушкиной деревне, буквой «Д» на бутсах и выездами на фанатский сектор. И тут он в БАТЭ: естественно, этот переход изначально не мог быть тихим.

Я немного удивлен слегка обиженной реакции руководства борисовского клуба, которое достаточно ревностно ко всему этому относится: считает, что пресса специально раздувает этот скандал. Но мне кажется, что этот трансфер изначально включал в себя все эти треволнения, фанатские обсуждения, ажиотаж перед матчем «Динамо» и БАТЭ - это все было вписано в стоимость билета. Не думаю, что руководству БАТЭ стоит продолжать удивляться, ожидать, что эта волна спадет: наоборот, она периодически будет накатывать с новой силой, давление на Драгуна будет очень большое, недовольные звонки от минских фанатов продолжатся.

Казалось бы, у Игоря Стасевича ситуация более запутанная: после БАТЭ он играл в «Динамо», а потом вернулся в Борисов. Но он никогда не говорил о том, что он динамовец с большой буквы «Д». Станислав же вел себя слишком вызывающе, саркастично назвал в свое время перешедшего после «Динамо» в БАТЭ Андрея Горбунова «истинным динамовцем», чем в данной ситуации также полил воду на мельницу динамовских фанатов. И хоть теперь председатель правления БАТЭ Анатолий Капский говорит, что не верит всем этим целованиям гербов и признаниям в любви, для фанатов это все же важно. Они по-особому относились к Драгуну, и такое предательство с его стороны восприняли как личную обиду, и, думаю, будут вспоминать ему этот переход до конца его карьеры.

Милевский и имидж

- Минское «Динамо» тоже делало предложение Драгуну, но не срослось. Дело только в финансах или у игрока, может, затаились какие-то обиды на динамовское руководство?

- Насколько знаю, Чиж вообще не выходил на связь с Драгуном, была встреча игрока то ли с главным тренером Сергеем Гуренко, то ли со спортивным директором Андреем Лавриком, в ходе которой и прозвучало какое-то предложение. У «Динамо» сейчас объективно нет финансовых возможностей предлагать что-то сопоставимое с БАТЭ, который, несмотря на тоже не самую лучшую экономическую ситуацию, может заманивать под лигочемпионские бонусы - в случае выхода в групповой этап турнира. Если этот бонус активизируется, зарплата игрока может быть даже примерно сопоставима с Россией.

Что до подписавшего контракт с брестским «Динамо» Артема Милевского, то достаточно посмотреть на то, в какие команды он в последнее время переходил и какую роль там играл. За 4 года после ухода из киевского «Динамо» нападающий забил 9 голов, что говорит само за себя. Мы больше слышим информацию о том, что Артем сменил имидж, попал в аварию, сделал еще несколько постов в Instagram, кого-то лайкнул, но про сам футбол речи почти не идет. Но при этом его переход в Брест считаю полезным для клуба. Во-первых, он наверняка поможет своим опытом; во-вторых, как сказал один из менеджеров «Динамо» Виктор Радьков, клуб рассматривает выступление в еврокубках с точки зрения имиджевой составляющей, а не просто как результаты отдельно взятых матчей. Прямо сейчас много денег не заработаешь: даже за прохождение нескольких раундов Брест получит порядка $400 тыс. - для клуба это не сильно принципиально, а вот имидж важен - и эту карту они разыгрывают мастерски. И все сопутствующее, что можно выжать сейчас из перехода того же Милевского, они выжимают: хорошая презентация, фотографии, комментарии игрока и руководства - все красиво.

- Каковы шансы Милевского закрепиться в белорусском чемпионате или это будет краткосрочное сотрудничество, как в свое время у БАТЭ с Матеем Кежманом или у минского «Динамо» с Дмитрием Сычевым и Кристианом Ободо?

- Брестское «Динамо» сейчас - команда, которая очень подвержена настроению и в игре, и в поведении руководства, чем аккумулирует вокруг себя много слухов. В трансферное окно уже пришло 4-5 человек - и это с учетом того, что изначально у команды был неплохой состав. На данный момент многое будет зависеть от того, как брестчане сыграют в еврокубках, выправят ли положение в чемпионате. В конкретной ситуации загадывать вперед сложно - как по поводу игровых перспектив самого клуба, так и по положению в команде того же Милевского. Вроде бы с ним заключен контракт до конца сезона с возможностью дальнейшего продления, но не исключаю возможности, что зимой путешествие Артема продолжится в еще каком-нибудь направлении.

Семья без отогрева

- Еще несколько лет назад активно обсуждался тренд БАТЭ-family, когда борисовский клуб забирал обратно своих игроков, у которых не сложилась карьера. Но зимой вернувшегося из Греции Илью Алексиевича забрал прямой конкурент - «Шахтер», сейчас солигорский клуб подписал еще одного экс-борисовчанина - Максима Бордачева. По слухам, не прочь вернуться на родину и Сергей Кривец - БАТЭ молчит по этому поводу. Можно сказать, что в клубе поменялась философия?

- Алексиевич и из БАТЭ уходил потому, что проиграл конкуренцию, и место в команде для него особо не было. Бордачева хотели вернуть, но поздно спохватились. Думаю, здесь стоит каждый случай рассматривать отдельно: если в БАТЭ понимают, что какая-то позиция у них проблемная, клуб готов кого-то возвращать или подписывать новых футболистов. Капский уже отказался от слов про семейственность, хотя на самом деле когда-то об этом он заявлял. Просто это стало уже немного штампом, что БАТЭ - семья, место для отогрева: эта история немного приелась, мешала жить, вот и последовал публичный отказ.

Хотя, думаю, в течение ближайших сезона-двух вернется Егор Филипенко, Капский не исключает возвращение Дмитрия Баги. С Павлом Нехайчиком ситуация немного иная: он уже возвращался и это было не очень здорово как для самого футболиста, так и для клуба. Да и позиция, на которой он играет, сейчас более или менее укомплектована.

- То, что БАТЭ в этом сезоне рискует впервые за 12 лет лишиться чемпионского титула - это ошибки на трансферном рынке, тактические просчеты тренерского штаба или сила солигорского «Шахтера», возглавляющего таблицу?

- «Шахтер» уже показал свою силу, уступив в первом раунде Лиги Европы литовской «Судуве», которую должен проходить на раз-два - этот позорный вылет команде будут долго вспоминать. Что до противостояния с БАТЭ, то у «Шахтера» было много фартовых поединков, где очки вырывались в концовках, на зубах. Хотя и БАТЭ показывает уже не тот солидный футбол, к которому мы привыкли. Конечно, были проблемы с составом, когда фактически полкоманды оказалось в лазарете, не угадали с трансферами. Хотя в последнее время мы забыли, когда БАТЭ с ними угадывал - было много сумбурных подписаний.

То, что Милош Остоич, уже покинувший команду, - слабый, говорили с самого начала, и я так подозреваю, что его подписывали от безысходности. Анес Рушевич - молодой и пока явно сырой, были хвалебные отзывы о финне Яссе Туоминине, но пока мы видим, что это не усиление под Лигу чемпионов.

Не все гладко пошло и после перестроения на схему с тремя защитниками, в которой явно потерялся лидер Игорь Стасевич. Не стал бы сбрасывать со счетов и вопрос мотивации: новые игроки подписывались для усиления конкуренции, но они мало играют - все это оказалось пшиком, и опять ставка делается на всех тех, кто снискал славу и, возможно, чувствует себя незаменимым. Это вопрос к менеджменту, поскольку был упущен момент перестройки команды. Не будем забывать и о болезни Капского, чье непосредственное участие в делах команды значит очень многое.

- Насколько сильны позиции главного тренера Александра Ермаковича?

- Это последний сезон Ермаковича в БАТЭ: либо смена тренера произойдет в связи с вылетом из еврокубков, либо ему дадут доработать до конца сезона, а потом в спокойном режиме распрощаются. Уже ходят слухи, что БАТЭ может возглавить либо Александр Седнев, либо Владимир Журавель - все будет зависеть от долгосрочности его пребывания в Бресте.