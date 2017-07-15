Непростая история изобретения шариковой ручки 5 15.07.2017, 16:12

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Как изобрели предмет, без которого невозможно представить повседневную жизнь.

Шарикова ручкая настолько сильно укоренилась в нашей жизни, что трудно даже представить, что это, казалось бы, простое устройство не просуществовало еще и ста лет и имеет совсем непростую историю, пишет nn.by.

Принцип действия ручки был запатентован 30 октября 1888 года в США Джоном Лаудом. Тогда, несмотря на все усилия, воплотить в жизнь новое устройство для писания не получилось, потому что не смогли подобрать хороший состав чернил: выходили или слишком густые, или очень жидкие. Современная шариковая ручка была изобретена венгерским журналистом Ласло Биро в 1931 году. Перьевые ручки имели много недостатков, поэтому Биро приложил много усилий для изобретения рецепта чернил, которые бы работали. Своей идеей Ласло захватил брата Георга, который был химиком. Они вместе смогли разработать чернила и ручку новой конструкции. Братья пришли к идее, что, если острый кончик пера заменить стержнем, наполненным чернилами, с шариком на конце, то все должно получиться. Так и случилось. В 1938 году Ласло Биро запатентовал первую работающую шариковую насадку.

Скоро началась война, и Биро, после путешествий по разным городам и странам, вместе с братом решил остаться в Аргентине. И уже в 1942-м первые ручки появляются в продаже под названием Birome, которая получилась при объединении фамилий Биро и Мейн (Хуан Мейн — инвестор проекта). В Аргентине, где многие годы жил журналист, шариковые ручки до сих пор называют в честь его «биромами».

Первые шариковые ручки делались по заказу Королевских военно-воздушных сил Великобритании, поскольку обычные перьевые авторучки протекали в самолетах от снижения атмосферного давления при наборе высоты. В свободной же продаже примитивные, но очень удобные, шариковые ручки стоили намного дороже самых крутых перьевых.

Массовое их производство началось тогда, когда лицензии на выпуск шариковой ручки стали приобретать крупные американские компании. В 1945 году первая партия ручек под названием Reynolds Rocket появилась в продаже по цене 12,5 долларов. Благодаря рекламе десять тысяч ручек были распроданы за несколько часов. Для поддержания порядка в очереди даже пришлось задействовать 50 полицейских.

Но этот ажиотаж наделал много шума и проблем Милтону Рейнольдсу. Дело в том, что Рейнольдс начал производство ручек без лицензии Биро. Компания Eversharp, которая официально приобрела лицензию у Биро, подала в суд на Рейнольдса, но дело проиграла. Милтон Рейнольдс на суде сослался на тот самый патент Джона Лауда от 1888 года, в котором описывалось устройство для нанесения номеров и меток на поверхности мешковины и досок, и заявил, что его ручка — всего лишь уменьшенная копия устройства Лауда, а про ручку Биро он даже и не слышал.

Такое положение дел оказалось весьма выгодным для обычных покупателей. Благодаря постоянной конкуренции Reynolds International Pen Company и Eversharp, за два года шариковые ручки подешевели в 50 раз и стали самым обычным предметом в нашей жизни, почти полностью вытеснив из использования перьевые ручки.

А в 1966 году американец Пол Фишер получил патент на «антигравитационную ручку»: чтобы обеспечить подачу пасты к шарика в космосе, он сделал картридж с газовым подпором и специальным поршнем. Такая ручка писала в любом положении и при любой температуре.