Белорусы вступились за правозащитника Олега Волчека 2 15.07.2017, 16:24

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Активисты продолжают борьбу с судебным беспределом.

Еще 14 общественных и политических деятелей присоединились к обращению правозащитников, адресованному председателю Верховного суда Валентину Сукало, в которых рассказывается о нарушениях со стороны судьи Фрунзенского суда Минска Евгений Писаревича, пишет «Беларуская праўда».

4 июля судья Евгений Писаревич Фрунзенского суда Минска оштрафовал руководителя правозащитного центра «Правовая помощь населению» (зарегистрирован в Украине) Олега Волчека на 585 рублей. Судебное решение вынесено в отсутствие самого обвиняемого, которого скорая помощь увезла с гипертоническим кризом.

«Мы считаем, что судья Е.В.Писаревич не только нарушил базовые положения Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях (ст.ст.2.3, 2.5, 2.7, 2.10), но и проигнорировал Правила профессиональной этики и служебного поведения судей в Республике Беларусь от 13 апреля 2016 г., – отмечается в жалобе. – Просим провести по нашей жалобе служебную проверку. Мы готовы подтвердить указанные факты, в том числе с помощью диктофонной записи, и ответить на вопросы».

Иван Лобачев, юрист, пенсионер МВД, называет все произошедшее не судом, а судилищем:

-Возмутило, что судья незаконно отклонил двух свидетелей защиты, которые были затребованы Олегом Волчеком. Афганец, Волчек принимает лекарства, в суде ему становится плохо и просит вызвать «скорую помощь» – судья отказал. Все ходатайства Волчека суд незаконно отклоняет. Я сам юрист по образованию: это не суд, судилище.

Протокол опроса свидетелей обвинения – милиционеров тютелька в тютельку, а подписи – с обратной стороны. После выступления адвоката я понял, что решение уже принято – и не стал дожидаться окончания этого цирка. Я сам подполковник милиции – такого вранья в Советском Союзе не было: майор милиции запинается, не знает, что говорить. Все сфальсифицировано.

Иван Лобачев не верит в отмену приговора:

-Какая отмена? Чуть что – судья уходит на 20-30 минут советоваться; несколько человек, присутствовавших в зале суда, просто выгнал за вопросы.

Виктор Сивохин, военный пенсионер, ветеран войны в Афганистане, награжден двумя орденами Красной Звезды:

-Когда же в конце концов суд в Беларуси превратится в суд? Уворовал, задержали, наказали – сделай все по закону, и никаких претензий не последует… Но зачем человека делать преступником, если он даже в мыслях не совершает преступления? Судья уполномочен судить от имени народа – через Конституцию или указ президента, неважно; сегодня он судья, завтра – тоже осужден.

В свое время я сильно верил в Генеральную прокуратуру, когда ее возглавил Виктор Шейман. А потом разуверился. В правительственной газете «Рэспубліка” появилась клеветническая статья против меня как кандидата в депутаты, подписанная Подберезкиным. А когда судья потребовала от главного редактора представить публике Подберезкина, который оказался вымышленным. А потом прокурор района интересуется в суде: а вы приняли иск о защите чести и достоинства от Сивохина? «Рэспубліка” находится в Центральном районе, а я подал иск в суд Партизанского района, потому что заставили перепечатать эту ахинею и газету “Во славу Родины”.

А пленум Верховного суда допустил ошибку и полковника Сивохина, кавалера двух орденов Красной звезды, который 30 лет назад приехал в Беларусь и остался жить, хотя у меня пять братьев живут в России, приговорили к тому, чтобы я не дай Бог не занимал 4 года высокие государственные должности. А я всю жизнь на общественных началах: сначала – Союз ветеранов войны в Афганистане, с 1996 по 2001 год – инвалидов войны в Афганистане. В 2001 году уговорил Шеймана создать Союз ветеранов войны, а сейчас уже лет 12 возглавляю международный фонд боевого братства “Без границ” – и все на общественных началах.

Я думал, что с 2008 года отношение к гражданам Беларуси изменилось. А оно все хуже и хуже. Моему сыну 16 лет – и как его оставлять в Беларуси?

-Как отреагирует на обращение председатель Верховного суда?

-Никакого решения Сукало не примет. Обостренное чувство справедливости не дает возможности афганцам жить нормально в такой стране. Не верю я Валентину Олеговичу…

Свое возмущение судилищем над Олегом Волчеком высказали еще 14 человек:

Федынич Г.Ф., юрист, лидер Беларуского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности,

Знавец П.К., юрист, депутат Верховного Совета РБ 13 созыва,

Лобачёв И.Н., юрист, пенсионер МВД,

Белянин В.В., экс-судья Октябрьского района г. Минска, ветеран войны в Афганистане,

Пинчук В.Е., военный пенсионер, ветеран войны в Афганистане, награжден орденом Красной Звезды,

Сивохин В.М., военный пенсионер, ветеран войны в Афганистане, награжден двумя орденами Красной Звезды,

Сигаев А.В., заместитель председателя БСДП (Грамада)

Лапицкий А.Н., 80-летний политзаключенный, преподаватель, кандидат химических наук,

Зелко А.В., эксперт по пенсионной реформе,

Горячко Н.И., многодетная мать, член правозащитного центра «Правовая помощь населению»,

Шинкевич, К.А., член правозащитного центра «Вясна»,

Шкробов В.Д., социальный работник,

Филипович М.Г., известный беларуский блогер,

Людмила Поспих, мать осужденного беларуского добровольца Тараса Аватарова, участвовавшего в антитеррористической операции на Донбассе.