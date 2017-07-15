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Фотофакт: Крылатый гусар Речи Посполитой в Минске

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  • 15.07.2017, 16:33
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Фото: Pikabu.ru

Жителей столицы поразил мотоциклист, одетый в доспехи шляхтича.

Пользователь Pikabu.ru под ником AlexSphinx разместил на ресурсе фотографию мотоциклиста, который одет в доспехи крылатого гусара.

Крылатые гусары - представители военной элиты времен Великого Княжества Литовского, а затем Речи Посполитой. «Крылатая гусария» состояла из шляхты.

Белорусская шляхта также шла в гусары. И вместе они побеждали в сражениях. Вспомнить хоть бы битву под Кирхгольмом в 1605-м году, где гусары разбили в несколько раз большую армию шведов.

Фото: Pikabu.ru

Крылья, которые обычно надевали гусары, были сделаны из орлиных, гусиных или индюшачьих перьев. Крылья крепили позади седла – считалось, что на скаку они издавали звук, который был неприятен лошадям врагов. Лошади противника должны были переставать подчиняться и выводить из строя вражескую армию.


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