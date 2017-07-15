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Почему ЦСКА Гончаренко разорвет всех и выиграет титул

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  • Вячеслав Палагин
  • 15.07.2017, 16:56
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Виктор Гончаренко
Фото: sport-express.ru

Белорусский тренер построил машину для убийств.

Лучшая команда весны

На прошлой неделе обозреватель ESPN Иэн Макинтош сделал непопулярный вывод: в футбол играют так часто, что фанаты просто не успевают по нему соскучиться. Для примера репортер взял «Ман Сити»: если в 70-х межсезонье для команды длилось 115 дней (межсезонье по Макинтошу – отрезок между последним матчем прошлого сезона и первым матчем нового), то теперь – чуть больше 80. Бесконечные саги с трансферами и медиапопулярность клубов делают из футбола продукт, который не останавливается и работает нон-стоп.

После перехода на систему осень-весна российские клубы отдыхают между сезонами еще меньше английских – отпуск длится около двух месяцев. По РФПЛ едва ли можно соскучиться, зато в таких условиях преимущество получают команды, наигравшие состав и схему еще на финише прошлого сезона. ЦСКА именно из таких.

Весеннюю часть команда Виктора Гончаренко провела сильнее любого другого клуба: несмотря на новую расстановку тренера, ЦСКА стал лучшим по очкам, забитым и пропущенным мячам, а также выдал пугающую разницу между ними (+22). Статистика не расходится с впечатлениями самого Виктора: после заключительного матча с «Анжи» Гончаренко твердил, что наслаждается футболом ЦСКА, а сезон заканчивается слишком рано.

Потенциально лучший игрок сезона

Одна из главных причин улетной весны – возвращение Витиньо. Гончаренко использовал бразильца в двух ролях (в тройке полузащитников и в нападении), в обоих случаях добивался страшной эффективности. «Если Витиньо продолжит так играть, в следующем сезоне будет лучшим в чемпионате. Он изменил отношение к футболу и воспринимает то, что ему говорят. Это командный игрок. А высокий уровень его мастерства не вызывает сомнений», – причмокивал Гончаренко.

11 результативных очков Витиньо вызывают восторг сами по себе, но до космического уровня бразильца подбросила универсальность. В среднем за игру Витиньо был вовлечен в шесть ударов ЦСКА (по сезону – в 78 из 446), вошел в пятерку лучших дриблеров лиги и несвойственно много пахал в прессинге, о чем говорит статистика отборов. Такой набор – редкость для РФПЛ.

Убойный прогресс Головина и Чалова

Гус Хиддинк ни разу не видел Головина перед Кубком Конфедераций, но сразу же впечатлился уровнем паренька, которого только прошлым летом клевали за провальный Евро: «Мне понравилось то, что Головин не боится брать инициативу на себя. Он любит пускаться в приключения, идти вперед вместо того, чтобы перестраховываться. Такое стремление я приветствую, это очень хорошо и для его развития как игрока, и для сборной».

Единственный серьезный минус Александра связан с дальними ударами: три четверти в прошлом сезоне Головин нанес из-за пределов штрафной, хотя их точность составила жалкие 29%. Такая настойчивость вытекает не только из характеристик игрока, но и сильных качеств Федора Чалова. Умные открывания тинейджера за спину заставляют соперника использовать низкую линию защиты, соответственно, пространство в опорной зоне оголяется для Головина.

Хорошее движение Чалова подкрепляется достойной результативностью: прошлой весной Федор вкрутил пять голов, забивая в среднем каждые 74 минуты. Как следствие, ЦСКА решил одну из ключевых проблем первой половины сезона – их нападающие забивали слишком редко для команды, которая претендует на титул

Баланс с перемещениями Вернблума и Натхо

Ограниченность Понтуса с мячом вынуждает его партнеров слишком низко опускаться для розыгрыша – так ЦСКА лишается остроты, поскольку в атаке остается на одного-двух игроков меньше. Эта головоломка редко проявлялась в больших матчах, но против автобусов от ее решения зачастую зависел результат. Чтобы решить дилемму, Гончаренко поменял местами Вернблума и Натхо на финише сезона: швед выдвинулся ближе к атаке, позицию опорника в 3-5-2 занял более креативный Бибрас.

Ход, нацеленный на вскрытие маленьких команд (против больших потребуются оборонительные качества Вернблума), оправдал себя: Натхо здорово управлял темпом атак из глубины, Вернблум полезно врывался в штрафную из высоких позиций. Гончаренко увидел в этом отличный баланс: «Мы делаем много правильных вещей на поле. Нашли баланс между обороной и атакой. Теперь знаем, когда придержать мяч, а когда пойти в атаку».

Продуктивность связки объясняется очень просто: соперник не понимает, как обороняться против игроков с такими скиллами. Высокая линия защиты позволяет избежать кроссов на Вернблума, но уязвима к забросам Натхо за спину. Низкая линия, напротив, только приглашает Понтуса в штрафную – противник бросает двух игроков на шведа, соответственно, свободу получают напарники викинга по команде.

Надежность в новой схеме

Инсайд от белорусских друзей: после прихода в ЦСКА Гончаренко пообещал, что весной его команда не пропустит больше пяти голов. Виктор сдержал слово – в 13 матчах Акинфеев пропустил всего четыре мяча. Сравнение с командой Слуцкого пока не так показательно из-за слишком маленькой выборки, но прогресс очевиден: 0,64 пропущенных за игру при Леониде, 0,31 – при Викторе.

😎 @ignashevich4 #ЦСКАвАвстрии

Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska_official)

Алексей Березуцкий объяснил тренд философией тренера: 3-5-2 Газзаева, например, были гораздо более атакующими, чем 3-5-2 Гончаренко. К следующему сезону Виктор обещает вывести надежность на новую высоту, но даже если ЦСКА всего лишь повторит прошлогодний показатель (0,31 гола за игру = 9,3 за сезон), это сделает их рекордсменами за всю историю лиги.

Вячеслав Палагин, eurosport.ru


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