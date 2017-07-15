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На Съезд белорусов мира не пустили лукашистов со Смоленщины

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  • 15.07.2017, 17:05
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Фото: svaboda.org

«Белорусы» приехали на машинах с триколорами.

Во время VII Съезда белорусов мира, что начался в Минске 15 июля, на мероприятие не пропустили людей на машине с российскими флажками и символикой «Национально-культурной автономии Смоленской области», передает «Радыё Свабода».

Гостям запретили вход, потому что те не были заранее зарегистрированы. Они ушли без скандала.

Фото: svaboda.org

«Национально-культурная автономия Смоленской области» входит в «Федеральную национально-культурную автономию белорусов России». Та, судя по сайту, поддерживает белорусские власти и их инициативы, не выступает с критикой белорусских властей, но также не поддерживает идеи «русского мира».

Фото: svaboda.org

Ранее белорусские пограничники не пропустили через границу Архиепископа Белорусского автокефальной церкви Святослава Логиновa, который с украинской стороны рекомендовался на Съезд. На границе выяснилось, что он в белорусско-российском списке людей, которым запрещен въезд на территорию так называемой "Союзного государства".


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