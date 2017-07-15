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Кошки или собаки?: Ученые ответили на вечный вопрос

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  • 15.07.2017, 17:22
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Фото с сайта ZOOpeace.ru

Американские ученые поставили точку в извечном споре «кошатников» и «собачников».

Научные сотрудники Американского совета семейной медицины нашли ответ на вечный вопрос, кто же лучше – кошки или собаки, пишет rambler.ру.

Специалисты пришли к выводу, что заводить собак полезнее для здоровья. При этом ученые не отрицают, что кошки имеют преимущества, которых лишены собаки.

Так, эксперты проанализировали влияние питомцев на образ жизни, уровень стресса, вредные привычки хозяев, а также их способность переносить инфекции.

Оказалось, что именно собаки побуждают человека вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. Кроме того, они реже переносят инфекции и являются менее аллергенными.

С другой стороны, кошки эффективнее снижают стресс и нормализуют давление хозяев. А их урчание даже может способствовать заживлению ран.

Однако по совокупности данных ученые все же отдают предпочтение собакам.


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