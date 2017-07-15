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Видеохит: Полицейские Калифорнии спасают любопытного медвежонка

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  • 15.07.2017, 18:23
  • 1,956

Животное застряло головой в кувшине.

Сотрудники полицейского отделения города Ла-Верн (штат Калифорния) опубликовали на своей странице в соцсети Facebook видеозапись, на которой помогают медвежонку снять с головы пластиковый кувшин. Ролик, загруженный 8 июля, уже получил более 77 тыс. просмотров, пишет glavpost.com.

Как отмечается в видео, зверь не получил травм и вернулся в естественную среду обитания.

Один полицейский удерживал животное, а второй – освобождал голову из "ловушки".


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