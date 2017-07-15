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В Украине арестовали депутата Михаила Добкина

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  • 15.07.2017, 18:53
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Михаил Добкин
Фото: Главком

Нардеп Верховной Рады замешан в крупном коррупционном скандале.

Печерский районный суд Киева избрал для народного депутата Михаила Добкина меру пресечения в виде содержания под стражей с правом выхода под залог, пишет «Гордон».

Прокуратура просила арестовать Добкина с правом внесения залога в размере 150 млн грн. Нардеп заявил, что у него нет такой суммы.

13 июля Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина.

Политику вменяют сговор с целью завладения 78 га земли в Харькове стоимостью более 220 млн грн. В прокуратуре считают, что в 2008 году, находясь на посту председателя Харьковского городского совета, Добкин способствовал незаконному отчуждению земель в интересах жилищно-строительных кооперативов "Авантаж" и "Жилстрой-1". Харьковское издание "Объектив" пишет, что "Авантаж" получил 12 площадок, "Жилстрой-1" – 24, на многих из них уже построили жилые многоэтажные дома.

В ответ на обвинения прокуратуры Добкин заявил, что это дело "закончится ничем", поскольку в нем нет пострадавших.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что прокуратура выступает за арест Добкина, поскольку он может влиять на свидетелей, а также убежать из страны.

Вчера Генеральная прокуратура Украины вручила Добкину подозрение. По словам нардепа, в ГПУ ему сказали, что задерживать не будут.


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