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Гарбинье Мугуруса выиграла Уимблдон

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  • 15.07.2017, 18:58
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Испанская теннисистка стала обладательницой «Серебрянной салатницы», обыграв Винус Уильямс.

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса (14-е место в мировом рейтинге) в финале Уимблдона обыграла cтаршую из сестре Уильямс - Винус.(11-е место). Матч завершился со счетом 7:5, 6:0.

23-летняя Мугуруса во второй раз побеждает на турнирах Большого шлема — год назад она праздновала победу на земляных кортах «Открытого чемпионата Франции».

Винус Уильямс выступила в финале Уимблдона в девятый раз и в четвертый раз потерпела поражение. В последний раз она выигрывала этот турнир в 2008 году.


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