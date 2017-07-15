Белоруска из Эстонии: Лукашенко как был председателем колхоза, так им и остался 4 15.07.2017, 19:13

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Фото: svaboda.org

Диктатор слишком слаб, чтобы противостоять российской угрозе.

71-летняя Зинаида Клыга говорит: «Если белорус хочет остаться белорусом, то и в Эстонии он останется им». Гражданку Эстонии, жительницу северо-восточного эстонского региона Ида-Вируамаа, однако, смущает, что Беларусь остается в советском прошлом, избавиться от которого ей не дают «братские объятия» России.

Как остаться белорусом вдали от родного ему края, как противостоять ассимиляции и кaкой Беларусь видится издалека Зинаида Клыга рассказала корреспонденту «Свабоды» на фестивале «Александрия собирает друзей», который проходил в родном селе Лукашенко.

На Купалье в деревню Александрия она приехала вместе с кружком из местечка Тамику. Представляя ансамбль Зинаида Клыга назвала себя эстонской белоруской. Белорусский язык соотечественниц из балтийской страны удивил общество и умерил шум на площадке перед сценой.

Фото: svaboda.org

Зинаида Клыга председатель Белорусско-эстонского объединения. История этого старейшего белорусского объединения в странах Балтии, известна своей поэтической аббревиатурой «БЭЗ», уходит в 1989 год.

Я отсюда, из Беларуси

«Я живу в Эстонии с 1947 года, - говорила о себе под мелодии эстонских песен госпожа Зинаида. - Привезли меня туда родители, когда мне было полтора года. В Минске мне довелось проучиться четыре года. Позже я бывала несколько раз здесь, на Могилевщине, как живыми были еще родители моего отца. Девичья фамилия моя Францикова. В Могилеве живет папин двоюродный брат и его семья. Поэтому я отсюда, из Беларуси».

«Иногда я приезжаю сюда и мне приятно бывать здесь, чувствовать, что вокруг все родное, что здесь мои корни, - продолжала она. - Но возвращаться сюда навсегда я не собираюсь. В Эстонии уже могилы моих родных. Там живут мои дети и внуки. Там мой дом и моя жизнь. Сейчас мне 71 год, из них 69 я прожила в Эстонии».

К 1991 году на белорусском языке она почти не говорила. Впервые по-белорусски ей пришлось выступать на Съезде белорусов мира.

«У меня хороший друг Василий Троица. Он всегда со мной говорил по-белорусски. Я много читаю белорусских книг. В Эстонии стараемся говорить между собой по-белорусски».

«Собираем залы на 800 человек»

Фото: svaboda.org

«В Эстонии с десяток белорусских организаций. В нашем Ида-Вирумаа три общины. В Нарве есть "Сябры", в Силламяэ "Крынiца". В Тарту, Таллинне, Маарду тоже есть свои. Белорусы в Эстонии довольно сплоченное национальное меньшинство».

«Костяк в нашей организации около 50 человек. Если организуем мероприятия, то собираем залы на 800 человек, - говорит Зинаида. - Приходят на них не только белорусы. Для нас главное, чтобы в Эстонии знали, что есть такие белорусы, есть белорусская культура».

Влияние русской культуры на белорусов есть и в Эстонии

Зинаида Клыга говорит, что и в Эстонии белорусам грозит российская ассимиляция, особенно на северо-восточной окраине страны, где сохраняется влияние русскости.

«Не эстонщина поглощает белорусов, а русскость. Русскоязычные телеканалы, радио. Российская пропаганда накатывает на нас валом, - поясняет она. - У нас есть общины разных национальностей, но русский язык не уступает своих позиций. Хотя эстонский язык и обязателен, хочешь не хочешь, но знать его должен, несмотря на трудность изучения, однако и русский никуда не девается».

Фото: svaboda.org

«В нашем крае Ида-Викумаа эстонцев меньше, чем русскоязычных, - продолжала госпожа Зинаида. - Это промышленный центр с шахтами. Сюда съезжались люди со всего Советского Союза. Так и мои родители приехали. Папа перетащил в Эстонию немало родни, так как в Беларуси тогда была разруха. Там было где работать и была крыша над головой».

«Он затормозил развитие Беларуси»

«Беларусь задержалась в своем развитии, - говорит в заключение беседы Зинаида Клыга. - То, что мы в Эстонии прошли в начале 90-х годов, и что было очень тяжелым, нужно было пройти и Беларуси, но господин, который руководит уже много лет (не будем называть его имени), затормозил развитие. Может потому, что он как был председателем колхоза так им и остался. Хотя он и образованный человек, но остается на своем председательском уровне. Ему не хватает силы, чтобы противостоять России. Он играется с ней, но я очень боюсь, что когда-то "зеленые человечки", которые пришли в Украину, придут и сюда. Тогда Беларусь вынуждена будет склонить голову и пойти в "братские объятия", которые ее просто изнасилуют».