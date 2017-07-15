В Финляндии ввели уголовное преследование «зеленых человечков» 2 15.07.2017, 19:39

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Фото: travel.ru

Соответствующий закон подписал президент страны.

В Финляндии ввели уголовное преследование групп военных без опознавательных знаков, которые действуют в интересах иностранного государства.

Президент Финляндии Саули Ниинисте подписал изменения в законодательстве, предусматривающие уголовное преследование военных без опознавательных знаков, пишет liga.net.

Согласно закону, под группой военных без знаков различия подразумеваются военные, которые действуют либо прямо в интересах иностранного государства, либо от его имени, либо с согласия этого государства. Закон предусматривает для таких групп абсолютный запрет на въезд в страну и пребывание в стране. Нарушение запрета будет наказываться в соответствии с Уголовным кодексом.

Таких военных называют "зелеными человечками". Термин отсылает к зеленой форме в российской армии. Одетые в зеленую форму военные без опознавательных знаков используются в ходе российской агрессии против Украины, в том числе во время захвата Крыма.

В Министерстве обороны Финляндии целью изменений называют обеспечение территориальной неприкосновенности Финляндии, а также обновление законодательства для того, чтобы оно лучше соответствовало изменившейся ситуации в мире.

14 июня спецслужбы Финляндии повысили уровень террористической угрозы в стране.