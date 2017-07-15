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Как житель Мстиславля научил московитов книги печатать

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  • 15.07.2017, 19:57
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Фото: tut.by

Петр Мстиславец, Максим Горецкий и другие причины гордится Мстиславлем.

Главным богатством Мстиславля являются люди, прославившие край далеко за его пределами. О выдающихся земляках, родившихся на этой земле, можно узнать, посетив районный историко-археологический музей. Здесь можно познакомиться с историей края и города с момента его основания в 1135 году благоверным князем Ростиславом Мстиславичем до начала XX века. Подробнее — в новом выпуске проекта «Музеи Беларуси вместе с БЕЛКАРТ», пишет tut.by.

Город Мстиславль был основан смоленским князем Ростиславом, который назвал город в честь своего отца — Мстислава Великого. Роман, сын Ростислава, укрепил город, преобразовав его в опорный пункт на западе Смоленского княжества.

С 1180 года Мстиславль стал столицей удельного (самостоятельного) княжества, в которое входила территория теперешних Мстиславского, частично Чериковского и Чауского районов.

О ранней истории Мстиславщины рассказывается в комплексе «Бронзовый и ранний железный век». Там посетитель познакомится с жизнью наших далеких предков и может увидеть реконструкцию лучковой дрели (приспособления, с помощью которого добывали огонь), каменные орудия труда и наконечники стрел.

Мстиславль — очень важный город для восточнославянской письменности. Здесь родился Петр Мстиславец — основатель книгопечатания в Московской Руси и в Украине. Именно ему вместе с Иваном Федоровым принадлежит первая, точно датированная русская книга «Апостол», вышедшая в свет 1 марта 1564 года. Это была копия известного духовного издания, использовавшегося в те времена для обучения священнослужителей. Как напоминание о тех временах в экспозиции вы можете увидеть копию печатного станка XVI века и даже испытать его в действии.

Фото: tut.by

Напротив макета Мстиславского замчища, находится карта, которая показывает, как выглядело Смоленское княжество в середине XII века.

В музее широко представлены археологические материалы из раскопок Мстиславского замчища, посада и окольного города. Во время этих раскопок было найдено множество разных предметов, по которым можно понять, что в городе издавна жили гончары, кожевники, косторезы, ювелиры и другие ремесленники.

Музей по праву гордится двумя берестяными грамотами (всего на территории Беларуси их было найдено три), а также древним инструментом для письма — писалом.

Об истории Мстиславщины в составе ВКЛ рассказывают копия гравюры XVI века, которая изображает Грюнвальдскую битву. Также в этом разделе экспозиции можно увидеть портреты великих князей Литовских и изображение рыцарей-воинов ВКЛ в XV веке (разумеется, это версия художника).

Еще один интересный экспонат — уникальный шлем типа «Салад», датируемый XV веком. Он пользовался популярностью как у пехоты, так и у рыцарей. До недавнего времени шлем этого типа был единственным в Беларуси.

В 1569 году Мстиславль вошел в состав Речи Посполитой. После административно-территориальной реформы было образовано Мстиславское воеводство. В его состав вошли Могилев, Быхов, Чаусы, Кричев, Климовичи, Чериков, Дрибин, Краснополье — всего 6 городов, 14 местечек и 11 хозяйственных дворов. Об этом историческом периоде рассказывают репродукции фресок Кармелитского костела «Убиение ксендзов» и «Взятие города Мстиславля князем Трубецким». В этой же части экспозиции находятся герб Речи Посполитой, портрет Владислава Вазы, карта Речи Посполитой, герб города Мстиславля 1634 года.

Фото: tut.by

В 1772 году Мстиславль стал частью Российской империи — начался новый виток в развитии города. Город начал выходить из экономического застоя, активно открывались новые учебные заведения: светские школы и народные училища, и параллельно коллегиумы при костелах. Но несмотря на довольно большое количество школ в Мстиславском уезде, общий уровень грамотности населения был низким: из 10550 детей в школу ходило только чуть больше тысячи.

Как напоминание о двух вольных аптеках, которые работали в Мстиславском уезде, в музее экспонируется аптекарская посуда XVI—XIX веков. Раньше для приготовления лекарств использовались аптечные весы, аптечные гири, латунная ступка с толкачиком. Все это можно увидеть в музее. Также там можно сравнить рекламу лекарств рубежа XIX — XX веков с современной.

В музее нашли отражение и еврейские страницы в истории города. Имеется стенд «Евреи Мстиславщины», где отражена история евреев с конца XVI века. Также сотрудники музея восстановили местную швейную мастерскую «Модный мир» в таком же виде, как она выглядела в начале XX века.

Кроме реконструкции швейной мастерской в музее можно увидеть часть свитка Торы и фото двух еврейских синагог, которые ранее находились в городе.

Кроме экскурсий по самому музею сотрудники Мстиславского районного историко-археологического музея проводят экскурсии по местным достопримечательностям. Например, вы сможете увидеть уникальный кармелитский костел XVII века, который считается одним из самых красивых в Беларуси, Замковую гору — место, где был основан Мстиславль, Пустынский монастырь, который основал в 1380 году один из сыновей великого князя литовского Ольгерда. Также у музея есть филиал в деревне Малая Богатьковка, который посвящен классику белорусской литературы Максиму Горецкому.


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