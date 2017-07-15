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Ученые раскрыли интереснейшую загадку кошек

  • 15.07.2017, 19:47
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Почему кошки всегда приземляются на четыре лапы.

Изначально специалистов интересовал вопрос, как кошка понимает, в какую именно сторону ей следует переворачиваться. Как оказалось, за это отвечает хорошо развитый вестибулярный аппарат. Природа создала у них во внутреннем ухе рецептор, который позволяет кошкам узнавать, в каком положении они находятся относительно земли, пишет newsyou.info.

Ученые посмотрели, как переворачивается бесхвостая и обычная кошка и выяснилось, что первая все движения делает более энергично и еле успевает перевернуться перед приземлением. По словам исследователей, то, что делает любая кошка во время падения, называется «вращение вокруг центра массы».Животное поджимает передние лапы и начинает поворачивать верхнюю часть туловища, при этом вытянув задние лапы. После уже в обратном порядке: задние лапы поджимаются, а передние — вытягиваются, и нижняя часть туловища поворачивается.

Весь секрет кроется в положении лап, выяснили ученые. Вытягивая и поджимая их, кошки меняют центр собственной массы и туловище может свободно вращаться. Перед приземлением, вытягивая все лапы, кошки просто гасят вращение.


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