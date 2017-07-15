Бывший егерь из Орши подался в браконьеры 1 15.07.2017, 19:29

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Два охотника устроили варварскую охоту на лося.

Как сообщает Госинспекция охраны животного и растительного мира, 35-летнего жителя Минска вычислили по пуле, которой был убит лось в Воложинском районе. Минчанин – бывалый охотник, у него есть две винтовки и нарезной карабин, все оружие зарегистрировано. Именно из карабина, как выяснилось, и был застрелен лось.

Второй браконьер – 35-летний оршанец. Раньше мужчина работал егерем, но его заподозрили в незаконной пособничестве браконьерам и уволили. Инспекторы поймали его, когда тот прикапывал тушу убитого лося. Мужчина попытался убежать и выбросить рюкзак, в котором были сердце и легкие животного.

В отношении обоих браконьеров возбуждены уголовные дела. Вред, причиненный природе незаконной добычей каждого лося, составляет 300 базовых величин.