Александр Хацкевич затеял в Киеве «футбольную революцию» 15.07.2017, 20:34

Александр Хацкевич

Как белорусский тренер меняет киевское «Динамо».

На сборах в Австрии «Динамо» провело шесть спаррингов: 5 побед (над «Ваттенсом», «Габалой», «Университатей», «Ваккером» и «Спартой») и одна ничья (с «Ботошани»), разница голов – 16:3. Киевляне играли спаренные матчи – сначала номинально основная обойма, а на следующий день выходил номинально запасной состав, пишет «Трибуна».

Новая схема

Схема 3-4-3, которую использовал Ребров во второй половине сезона, казалась оптимальной, учитывая подбор игроков. Тем более, она сразу начала приносить результат. Но Александр Хацкевич полностью от нее отказался. Теперь «Динамо» будет играть даже не 4-3-3, как долгое время при Реброве, а классическими 4-4-2.

4-4-2 – это если говорить о построении при обороне. Когда «Динамо» получает мяч, схема трансформируется в 4-4-1-1 или 4-2-3-1 с максимально свободной ролью «десятки». При неспешном выходе из обороны в атаку применяется популярный в последнее время элемент – фуллбеки поднимаются повыше, центральный хавбек опускается к двум центральным защитниками, пытаясь оттуда сделать качественный первый пас. Впрочем, в спаррингах это работало слабо – опускался вниз Сидорчук, не совсем подходящий для такой роли (эта функция подошла бы Рыбалке, но его сослали в дубль).

Неудивительно, что в матчах против более-менее равных себе соперников «Динамо» предпочитало играть вторым номером – без плотного высокого прессинга, с низким оборонительным блоком и попытками быстрого перехода в контрнаступление.

Гармаш становится ключевым игроком

Самая свободная, но при этом одна из ключевых ролей в атаке отведена Денису Гармашу. Он выполняет функции классического плеймейкера – открывается под пас, пытается передачей перевести игру вперед, ищет форвардов.

В последнем спарринге со «Спартой», когда другие полузащитники порой не могли доставить мяч даже до центральной линии, Гармашу приходилось вообще отходить вглубь за мячом. Однако Хацкевич после матча такой старательности не оценил – сказал, что Гармаша не хватало как раз в тех зонах, где он должен был находиться.

Также на этой позиции использовались Хлебас (забил три гола, проявил себя как нельзя лучше и наверняка будет первым на подхвате), Яремчук (разочаровал и уходит в аренду) и Мораес (остается в команде и тоже будет создавать конкуренцию, но пропустит первые четыре матча сезона из-за дисквалификации).

Возвращение Хачериди

Хацкевич сразу после назначения вернул в первую команду Хачериди. Евгений провел три из шести матчей на сборах – и все в условной основной команде. Очевидно, его дуэт с Видой тренер рассматривает как основной на официальные матчи. Пара смотрелась достаточно сплоченно и сыграно, другое дело, что остальные партнеры не всегда способствовали надежной игре центрбеков.

Примерно поровну игрового времени на сборах получили Зураб Очигава и Александар Пантич – кто-то из них будет первым сменщиком основной пары. Учитывая, что в наличие есть еще и Бурда, который, кажется, наконец-то выздоровел, беспокоиться за позицию центрального защитника Хацкевичу нечего.

Проблемы на флангах защиты

Когда Ребров перевел команду на игру в три центрбека, болельщики «Динамо» вздохнули с облегчением – Антунеш и Морозюк в такой схеме имели меньше оборонительных функций, а их ошибки в защите было кому исправлять. Вернувшись к схеме с четырьмя защитниками, Хацкевич вернул и проблемы на фланги обороны. Даже при том, что фланговые хавы в новой схеме играют глубже и должны помогать защитникам, надежности это не прибавляет.

В матче со «Спартой» неоднократно возникали эпизоды, когда соперники с помощью простого треугольника на фланге создавали численное преимущество и легко проходили вперед. «Динамо» не хватало поддержки от опорников и оборонительных навыков Ярмоленко-Морозюка. Впрочем, Томаш Кендзера должен помочь решить эту проблему.

На левом фланге аналогичные проблемы у Антунеша, которого Хацкевич оставил в качестве основого. Но в матчах, где надо будет держать оборону, вполне возможно, португальца заменит Тамаш Кадар.

Старая-новая роль Ярмоленко

Видимо, больше других пострадает от смены схемы лидер «Динамо». Ярмоленко будет исполнять роль классического правого полузащитника – более глубокая позиция, много беготни и оборонительной работы. Очевидно, стоит ожидать падения результативности Андрея – в спаррингах он забил только два гола, и ни одного в своем любимом стиле (после смещения с фланга). Еще один вернувшийся в команду – Олег Гусев – станет сменщиком Ярмоленко по позиции.

На противоположном фланге закрепился в основе Виктор Цыганков – одинм из самых старательных игроков предсезонки, если не самый. На его счету 2 гола и 3 ассиста. В пользу молодого хавбека сыграло, что Дерлис Гонсалес позже других присоединился к команде и долго набирал форму. Цыганков, по крайней мере в начале сезона, будет основным левым хавом. И, кажется, вообще может стать одним из важнейших игроков «Динамо».

Кто будет играть в нападении

У Хацкевича получился перебор с форвардами – Беседин, Кравец, Мораес, Мбокани, Хлебас, Яремчук и Гладкий. Даже убрав из команды последних двоих, у тренера все равно осталось слишком много нападающих. Хлебас и Мораес будут конкурировать за место в основе скорее с Гармашем. Но это непозволительная роскошь (три игрока такого уровня на одну позицию) и не решает другой проблемы – еще три футболиста на позиции чистого форварда. Скорее всего, до конца лета кто-то из оставшихся форвардов покинет команду, а может, даже несколько.

А пока что конкуренцию выигрывает Мбокани. Что особенно удивительно, ведь он провалил медосмотр в «Олимпиакосе» и позже всех присоединился к команде. В двух австрийских спаррингах конголезец забил три мяча. Мощный габаритный форвард хорошо цеплялся за мячи, создавал зоны партнерам и, конечно же, отлично играл в воздухе – 2 из 3 голов Дьюмерси забил головой.

Проблема Мбокани – игра на оборону. В схеме 4-4-2 он вместе с Гармашем составляет первую линию прессинга. Но конголезец фактически не принимает участия в давлении на соперника. Он не только не участвует в отборе, но и не перекрывает потенциальные направления передач. В итоге, Гармашу приходится отрабатывать в одиночку, что совсем неэффективно, а в целом «Динамо» защищается фактически восемью полевыми игроками.

Конкурировать с Мбокани в первую очередь будет Артем Беседин. 21-летний форвард забил 2 гола в трех матчах и, на самом деле, мало в чем уступал Мбокани (если говорить о позиционной игре, открываниях между линиями, то даже превосходил). Кравец же, получив травму перед сборами, пропустил всю предсезонку и только в четверг вернулся в общую группу.