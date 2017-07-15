Атомное дежавю 15.07.2017, 20:43

Что общего между БелАЭС и Чернобылем.

Вокруг строительства первой белорусской АЭС довольно нервная обстановка. Мало того, что в Беларуси хватает критиков, мол, зачем она нужна, так еще недавно парламент Литвы признал еще недостроенную в Островце БелАЭС угрозой национальной безопасности, окружающей средеи общественному здоровью, пишет «БелГазета».

Автор идеи мирного атома на белорусской земле Лукашенко постоянно отбивается от нападок, заявляя, что «мы строим самую безопасную станцию». Очень даже может быть, что почти полвека назад так же говорили и про строительство Чернобыльской АЭС. 26 апреля 1986г. в 1.23 ночи в ходе проведения проектного испытания турбогенератора N8 на энергоблоке N4 ЧАЭС произошел взрыв, который полностью разрушил реактор. Почему реактор рванул, споры продолжаются и версии множатся, от человеческого фактора до акции инопланетян - вроде как незадолго до катастрофы в небе над станцией видели НЛО. Однако рассекреченные в Украине к 30-летию трагедии архивы КГБ дают и другую пищу для размышлений с вполне конкретными выводами.

На сайте украинского Центра исследований освободительного движения опубликованы 32 документа, некогда имевшие гриф секретности, которые свидетельствуют о том, что изначально вся стройка АЭС была под плотным «колпаком» КГБ.

Первая очередь ЧАЭС (первый и второй энергоблоки с реакторами РБМК-1000) была построена в 1970-77гг., вторую очередь (третий и четвертый энергоблоки) возвели на этой же площадке к концу 1983г. В 1981г. в 1,5 км к юго-востоку от площадки первой-второй очереди было начато строительство третьей очереди - пятого и шестого энергоблоков, остановленное после катастрофы при высокой степени готовности объектов.

Первый документ из рассекреченного архива датирован 2 апреля 1973г. Начальник УКГБ по Киевской области Фесенко докладывает 1-му секретарю Киевского обкома компартии Цыбулько: «Из поступающих в УКГБ материалов видно, что на строительстве Чернобыльской АЭС имеют место случаи нарушения технических норм». На трех страницах чекист сообщает о проблемах при производстве бетонных работ на блоке «Г». После снятия опалубки обнаружились раковины на стенах фундамента, что явилось результатом недостаточного уплотнения при кладке бетона. Для устранения брака потребовались значительные затраты рабочего времени.

В начале 1973г. при производстве арматурных работ на главном корпусе АЭС было допущено расхождение между установленной арматурой и проектируемой, что «влечет за собой уменьшение прочности конструкции». В марте того же года строители схалтурили в очередной раз: между блоками «В» и «Б» забетонировали пригруз, но после снятия опалубки он потерял проектное положение. Специалисты пришли к выводу, что брак случился «по причине плохой гидроизоляции и преждевременного снятия опалубки».

При приемке работ по блоку «А» (фундамент плиты под реактор АЭС) в первых числах апреля было обнаружено, что установленная арматура не соответствует запроектированной в сторону занижения прочности.

Сообщал областной чекист своему партийному начальнику и о плохой охране, в результате чего «имеют место случаи хищения строительных материалов». А в июле того же 1973г. уже районное начальство КГБ сообщает своему областному о том, что на строительстве ЧАЭС имеют место серьезные недостатки, заключающиеся в нарушении технологических процессов в строительстве.

«От агентуры и доверенных лиц продолжают поступать данные, свидетельствующие об отступлении строителями от технических норм», - констатируется в документе. В частности, речь идет о работе арматурного цеха. Отмечается, что «часто устанавливаются армокаркасы из стали низких марок и с плохим качеством сварки». Особенно плохое положение создалось с устройством гидроизоляции из битумной мастики и битума по бетонной подготовке сооружения главного корпуса АЭС. Также сообщалось, что не решен вопрос по устройству ограды по периметру главного корпуса. Отсутствие ограды позволяет беспрепятственно проникать на стройплощадку посторонним лицам, что может повлечь «серьезные нежелательные последствия».

Следующий документ датирован декабрем 1978г. и называется «Информация о нарушениях в строительстве Чернобыльской АЭС». Информацию подготовил начальник Чернобыльского райотдела КГБ. Он докладывал: «От агентуры и доверенных лиц продолжают поступать данные, свидетельствующие о грубейших нарушениях технологических норм строительства, противопожарной безопасности и техники безопасности ведения строительных и монтажных работ, которые приводят к несчастным случаям. Отдельные руководители сознательно идут на грубейшие нарушения норм, думая только о том, как быстрее сдать объект, не заботясь о его будущем и возможных трагических последствиях».

По данным агента «Юры», «замначальника Управления строительства т. Гора В.Т., несмотря на неоднократные предупреждения со стороны кураторов ОКСа и инспекторов строительной лаборатории, дал указание по производству обратной засыпки ряда В в/о 64-68 блока «Г» 1-й очереди строительства АЭС, хотя на данном участке была повреждена во многих местах вертикальная гидроизоляция. Несмотря на грубейшие нарушения, в ноябре 1978г. был осуществлен физический запуск второго энергоблока. Такое же положение на 2-й очереди блока «А», где по указанию т. Матвеева Ю.А. без сдачи комиссии была произведена обратная засыпка фундаментов с нарушением гидроизоляции».

Особенное место в документе занимают сообщения о травматизме. За 3 квартала 1978г. производственные травмы получили 170 человек Строители и монтажники падали с высоты, проваливались в шахты, получали ЧМТ, ломали руки и ноги из-за плохого освещения и не огороженных пролетов.

О безобразиях на стройке и проблемах при эксплуатации «мирного атома» чекистам на протяжении десятилетия сообщали также агенты «Днипро», «Дроздова», резидент «Сергей» и, наверное, десятки других людей.

В августе 1984г. начальник 6-го отдела УКГБ полковник Турко направляет письмо начальнику Припятского горотдела УКГБ по Киеву и Киевской области УССР подполковнику Николаеву. Под грифом «Секретно» он сообщает: «По данным УКГБ СССР по Москве и Московской области, в процессе оперативного обслуживания организаций и учреждений, связанных с разработкой и эксплуатацией атомных электростанций в нашей стране, получена информация о недостаточной надежности применяемых на ЧАЭС реакторов типа РБМК-1000… Конструктивные недостатки реактора, а также отдельные нарушения правил его эксплуатации могут стать причинами серьезных аварий».

Цель письма - «провести тщательный анализ технического состояния реакторов 1 и 2 блоков совместно со специалистами». С ответом полковник просил не задерживать. Был ли он, неизвестно, известно, что случилось менее чем через 2 года.

Знакомясь с такими документами из нашего засекреченного прошлого, невольно приходишь к мысли, что катастрофа на ЧАЭС была неизбежностью. Чекисты вроде и сигнализировали, да получается, что их никто не слышал. Поэтому природа нынешних тревог, вызванных строительством БелАЭС, вполне объяснима. Неизвестное пугает, а повторение однажды пережитого - смерти подобно.