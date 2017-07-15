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Белорусские рыбаки объявили войну алчным арендаторам

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  • 15.07.2017, 20:58

Недовольство любителей рыбной ловли продолжает нарастать.

О ситуации, сложившейся в результате бесхозяйственной аренды Лукомльского озера, в результате чего местные жители вынуждены были выступить против платной рыбалки, мы неоднократно писали. В результате ожесточенного конфликта, жалоб населения Новолукомля и множественных указаний на несоблюдение арендатором правил организации платной рыбной ловли, цена на рыбалку была снижена, пишет vkurier.by.

В конце мая этого года сообщалось о том, что в Гомельской области рыбаки протестуют против сдачи в аренду 91 километра реки Припять.

Однако Мозырском райисполком провел аукцион, который безальтернативно выиграло «Мозырское общество охотников и рыболовов». Координатор сбора подписей за отмену аукциона Дмитрий Богачев рассказал:

СМИ на аукцион не пустили. Был один претендент только – ему и отдали… Мы отправили наши 5200 подписей в Гомельский облисполком, а также в прокуратуру и администрацию Лукашенко.

В Бобруйске местные рыбаки возмущены тем, что водные участки берутся в аренду и там производится промышленный лов рыбы. Ведь по сути – это узаконенное браконьерство! А с любителей-рыболовов за удовольствие отдохнуть с удочкой или со спиннингом берут от 5 до 30 рублей в день.

Активист инициативы сбора подписей под коллективным обращением против сдачи в аренду участков рек и водоемов Вячеслав Огурецкий сообщил:

В Бобруйске под коллективным обращением против сдачи в аренду рек и каналов с прилегающими пойменными водоемами на территории Беларуси подписалось 911 человек. Мы отправили подписи в Министерство сельского хозяйства и продовольствия, поскольку проблема находится именно в их компетенции. Однако спустя несколько дней собралось еще 200 подписей, то есть люди еще продолжают сдавать заполненные бланки. В основном подписи собирались по магазинам для рыбаков. Подписываются охотно, хотя многие не верят в то, что подписи могут на что-то влиять…

Аренда водоемов – больная тема для рыбаков по всей Беларуси, в большинстве случаев обсуждается только «у костерка». К тому же это пресловутое: «Что мы можем изменить, мой голос ничего не значит, подписи ни на что ни повлияют, как-нибудь решат без меня…».


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