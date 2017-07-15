Как западная коалиция будет бороться с ИГ дальше 15.07.2017, 21:14

Фото с сайта free-news.su

Cоюзники подвели итоги противостояния с исламистами в Ираке.

После освобождения Мосула военные усилия сконцентрируются на Сирии и Африке, а гуманитарные — на восстановлении освобожденных районов, пишет rbc.ru.

В Вашингтоне 13 июля завершилась трехдневная конференция Глобальной коалиции по разгрому «Исламского государства». В ней приняли участие специальные представители 72 стран.

Они обсудили проблемы борьбы с финансированием терроризма и иностранными наемниками, а также программы стабилизации освобожденных от ИГ регионов. В день открытия конференции пришло известие о полном освобождении иракского Мосула от боевиков ИГ. Двухмиллионный город находился под властью исламистов с июня 2014 года, там же их лидер Абу Бакр аль-Багдади провозгласил халифат. Операция по освобождению Мосула проводилась иракскими и курдскими войсками при поддержке коалиции с октября 2016 года.

«Теперь нам надо засучить рукава и продолжить наступление на ИГ до полного ее уничтожения», — заявил на открытии третьего дня конференции спецпредставитель президента США в коалиции Бретт Макгёрк. По его словам, освобождение Мосула — это важная веха, но не конец войны.

Потери ИГ

Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

Днем в четверг иракский телеканал Al Sumaria сообщил, что один из последних крупных анклавов ИГ в Ираке, находящийся у города Талль-Афар, объявил о создании «независимого государства». По словам источников канала, к расколу внутри ИГ привела новость о гибели лидера группировки Абу Бакра аль-Багдади. В конце июня аналитик журнала Foreign Affairs Колин Кларк прогнозировал такой раскол в том случае, если смерть аль-Багдади будет подтверждена. Он объясняет это тем, что фигура халифа является центральной в идеологии ИГ, и с гибелью лидера исламисты «переживут некоторое подобие кризиса идентичности».

При этом, отмечает Кларк, различные военные эксперты по-разному оценивают «тактику обезглавливания», точечную ликвидацию лидеров группировок. Одни, по словам Кларка, утверждают, что в стратегическом плане гораздо более выгодна нейтрализация среднего командного звена. Другие даже уверяют, что уничтожение верховных лидеров чревато ростом ожесточенности в рядах боевиков.

Так или иначе, возглавляемая США коалиция теперь сконцентрируется на послевоенном восстановлении Ирака, переместив военное внимание на борьбу с союзными ИГ группировками в Африке. Поэтому, в частности, Макгёрк объявил о присоединении к альянсу новых членов — Джибути, Чада и Нигера.

План на послезавтра

Восстановление и стабилизация освобожденных от ИГ районов, в сущности, стали главной темой конференции. В совместном заявлении министров иностранных дел Германии и Франции, опубликованном в четверг, говорится о необходимости «максимальной мобилизации» руководства Ирака и его союзников по коалиции для скорейшего восстановления административного управления, реконструкции и стабилизации освобожденных районов. «Только в этом случае достижения сохранятся надолго», — уверяют дипломаты.

Важный показатель для руководства коалиции — количество вернувшихся домой беженцев. Всего, по данным ООН, с января 2014 года по июнь 2017 года в Ираке покинули свои дома 5,4 млн человек, из них свыше 900 тыс. — в Мосуле. Выступая на прошлой неделе в Багдаде, спецпредставитель Макгёрк рассказал, что на всех территориях, освобожденных за три года от ИГ, домой вернулись 1,9 млн человек, из них конкретно в Мосуле — 213 тыс.

На конференции Макгёрк обрисовал дальнейшие планы реконструкции освобожденных районов Ирака: необходимо сформировать местную полицию, восстановить водоснабжение, водоотведение и энергоснабжение.

Обращаясь к союзникам от лица администрации президента США, Макгёрк подчеркнул: от каждого из членов коалиции требуется определить, какой вклад они готовы внести в ближайшей перспективе. «На данный момент США понесли 3/4 военных и 1/4 гуманитарных расходов в рамках коалиции. Мы планируем, что такое соотношение должно сохраняться и впредь», — заявил дипломат.

По последним данным Пентагона, за три года существования антитеррористической коалиции, с августа 2014 года по май 2017 года, США потратили на военные операции против ИГ $13,2 млрд ($13 млн в день). По подсчетам РБК, за первый год военной кампании ВКС в Сирии с сентября 2015-го по сентябрь 2016 года Россия потратила на нее около $1 млрд, или примерно $3 млн в сутки.

Деньги дадут потом

Говоря о гуманитарном кризисе, Макгёрк рассказал, что на прошедшей конференции при поддержке представителей ООН был согласован дополнительный пакет помощи в размере $1,3 млрд, который пойдет на налаживание мирной жизни в Ираке, но не в Сирии. «Ситуация в Сирии сложнее, чем в Ираке. Мы пока не видим там вызывающих доверие политических перспектив, позволяющих сирийскому народу определить свою судьбу на период после правления Башара Асада», — добавил он. Без таких «вызывающих доверие перспектив», сказал Макгёрк, никаких масштабных инвестиций в восстановление Сирии пока не будет.

По данным экспертов ООН на март 2017 года, ВВП Сирии упал к довоенному времени более чем в два раза, до $24 млрд. Чтобы разрешить гуманитарный кризис и вернуть экономику к уровню 2011 года, стране необходимо не менее $200 млрд инвестиций.

До изменения политической обстановки в Сирии Запад готов поддерживать реконструкцию в стране, но на локальном уровне, сказал Макгёрк. Для помощи освобожденным от ИГ районам Трастовый фонд восстановления Сирии (SRTF) организует сбор средств, который приносит сотни миллионов долларов.

Под «освобожденной зоной» Макгёрк подразумевает в первую очередь области на севере Сирии, отбитые у ИГ отрядами «Демократических сил Сирии» (SDF) — вооруженными формированиями, состоящими из отрядов сирийских курдов и сирийской оппозиции. С момента начала операции «Гнев Евфрата» в ноябре 2016 года им удалось при поддержке коалиции освободить около 10 тыс. кв. км вдоль северного берега реки Евфрат, занять стратегически важную плотину Табка и полностью окружить Ракку — формальную «столицу» ИГ. В данный момент осада Ракки находится в активной фазе.

Макгёрк в четверг высоко оценил эти результаты и подтвердил, что Запад будет поддерживать идею самоуправления освобожденных SDF районов на основе создания региональных и городских советов.

Катару не все рады

На заседании коалиции дали о себе знать противоречия между некоторыми ее участниками. В первый же день конференции делегация Египта потребовала исключить из коалиции Катар. По словам египетских дипломатов, эмират финансирует деятельность ИГ, поэтому не может быть частью антитеррористической коалиции.

Во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон подписал в Дохе с руководством Катара меморандум о борьбе с финансированием терроризма. До этого немецкий министр Зигмар Габриэль договорился с катарскими властями о том, что немецкие спецслужбы проведут независимую проверку возможной причастности Катара к финансированию ИГ.

Во вторник же министры иностранных дел четырех арабских стран, бойкотирующих Катар, выступили с заявлением, в котором скептически оценили подписание меморандума между США и эмиратом, указывая, что, по их данным, Доха поддерживает террористические группировки.

На текущий момент, по данным коалиции, Катар является одним из крупнейших спонсоров восстановления Ближнего Востока. Страна пожертвовала $1,6 млрд на гуманитарную помощь в Сирии. В бюджет Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на 2017 год правительство Катара внесло лишь $200 тыс., а частные катарские доноры — почти $21 млн.