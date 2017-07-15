Ученые приоткрыли тайну Стоунхенджа 15.07.2017, 21:22

Британские ученые заявили, что таинственное сооружение - вовсе не обсерватория.

Британские археологи заявили об ошибочности распространенной версии предназначения Стоунхенджа, согласно которой все обряды в нем были посвящены солнцу, пишет golos.ua.

Ученые исследовали мегалиты в Корнуолле и Стоунхендже и обнаружили на них надписи, которые проявляются только при лунном свете. До этого считалось, что подобные сооружения возводились с учетом движения солнца.

Например, пещеры монумента Брин-Келли-Ди (Уэльс) полностью освещаются только один раз в году – 22 июня, в день летнего солнцестояния. Такую же конструкцию имеют мегалиты Эйвбери в графстве Уилтшир. Все сооружения такого типа на территории Британского острова были возведены примерно пять тысяч лет назад.

"Я думаю, найденные изображения говорят о том, что сооружения использовались по ночам. Все больше и больше произведений искусства того времени искусства мы видели при лунном свете", —сказал профессор Энди Джонс из Археологической секции Корнуолла.

"У Стоунхенджа есть такие же изображения. Я думаю, многим людям придется смотреть на них в разное время суток", — добавил он.

Всего ученые нашли 105 подобных рисунков. Они были сделаны при помощи кварца, который хорошо отражает лунный свет.

Кроме этого, возле монументов обнаружены многочисленные осколки ритуальных предметов, сделанных из этого же камня. Исследователи полагают, что их уничтожение было частью "лунных обрядов".

Напомним, бразильские, британские и канадские археологи обнаружили в тропических лесах Амазонской низменности сотни земляных построений, напоминающих Стоунхендж.