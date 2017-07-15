«Александрийская» библиотека Лукашенко безнадежно устарела Дмитрий Дрозд

15.07.2017, 21:25

Беларусь застряла в эпохе царька из прошлого века и его забав.

Рассказывают случай (сложно сказать, правда это или анекдот), как Лукашенко принимал какого-то высокого иностранного гостя и хвалился новым зданием библиотеки, рассказывая, сколько миллионов ушло на строительство… А гость достал компакт-диск и сказал: «А мы в 100 раз дешевле оцифровали все наши библиотеки, и теперь они свободно есть в интернете для всех...». Анекдот не анекдот, но этот пример прекрасно иллюстрирует, насколько отстала Беларусь не только в технологическом, но и в ценностном плане. Мы словно живём в те времена, когда каждый фараон или царь хотел оставить после себя какое-то громадное (часто совершенно бесполезное) строение. Но от всех «чудес света» до нашего времени дожили только пирамиды. Наша Александрийская библиотека безнадежно устарела.

А в это время в рамках стартовавшего сегодня, 14 июля, самого значительного в истории культуры Польши проекта «PATRIMONIUM» («Наследие») до 2020 будут полностью оцифрованы все ценнейшие, а часто вообще уникальные книги, рукописи, рисунки, фотографии, газеты, журналы, карты, ноты из Национальной и Ягелонской библиотек. Многие из этих сокровищ из-за своей высокой ценности, а часто ветхого состояния вовсе не были доступны исследователям. Скоро все цифровые копии будут доступны на сайте Polona.pl, где уже можно свободно скачать около 1,7 млн. оцифрованных сокровищ. Общее количество объектов, которое запланировано отсканировать менее чем за 3 года: около миллиона (около 652.000 из фондов Национальной и 348.000 из Ягелонской библиотек). Что примечательно, все эти сокровища каждый из нас может использовать не только в образовательных, но и в коммерческих целях. Стоимость всего проекта около 100 миллионов злотых. Из этих около 27 миллионов долларов около 22,5 млн. выделил Европейский Союз в рамках проекта «Polska Cyfrowa».

Когда что-то подобное произойдет в Беларуси? Не ранее, чем у человека, занимающего скоро как 25 лет кресло президента нашей страны, не поменяется понятие, что такое Национальное сокровище. Надежды, что ему придет просветление, что современная цивилизация ушла далеко вперд от гигантомании древних цивилизаций, мало. Мир изменился, этот «хомо советикус» — нет.

Дорогой ли это проект? Да. Но стоимость подобного проекта, включая сканирование всех архивных документов, для Беларуси, учитывая разницу в уровне оплаты труда, обошлась бы значительно дешевле строительства одного пустующего и убыточного «ледового дворца» (стоимость стандартного подобного катка в регионе как раз 20-30 миллионов долларов), не говоря уже о стоимости его резиденций. Мир живет в эпоху "цифры" и демократии, Беларусь же застряла в эпохе царька из прошлого века и его забав.

Дмитрий Дрозд, «Белорусский документационный центр»