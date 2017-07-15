Архиепископу Логину разрешили въехать в Беларусь 15.07.2017, 21:30

Святослав Логин

Священник представит украинских белорусов на Съезде белорусов мира.

Архиепископу Белорусской автокефальной православной церкви, гражданину Украины Святославу Логину, которого раньше не пустили пограничники, все же разрешили въехать в нашу страну.

Святославу Логину позвонили из белорусского МИД и сообщили, что его пустят в нашу страну, сообщает корреспондент.

По информации «Белсатa», о том, что Святослава Логина не пустили в Беларусь, на VII съезд белорусов мира, который сейчас проходит в Минске, рассказали министру иностранных дел Владимиру Макею. Последний пообещал разобраться в ситуации, после чего из министерства позвонили Святославу Логину.

Развернули на границе

14 июля около 18 часов на въезде в Беларусь в пограничном пункте пропуска «Новая Гута» в Гомельской области задержали члена Рады Объединения белорусов мира «Батькивщина» архиепископа Святослава Логина из Белорусской автокефальной православной церкви, который ехал на 7-й съезд этой организации.

Священнику заявили о запрете въезда в Республику Беларусь, поставили соответствующий штамп в паспорт и завернули обратно в Украину в пограничный пункт «Новые Яриловичи».

Белорусские пограничники вели себя корректно, но причины запрета въезда в Беларусь белорусскому священнику, как и срока запрета назвать не смогли, так как по их словам, они этого не знают.

На штампе никакой информации о сроке действия запрета нет.

До этого Святослав Логин пытался въехать в Беларусь два года назад – и его тоже не впустили.