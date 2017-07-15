«Крымнаш» больше не работает 4 Борис Акунин

15.07.2017, 21:51

Борис Акунин

Фото: afisha.ru

А может, в России не все так уж страшно?

Вчера я попросил представителей "86%" внятно объяснить, чем им нравится существующий режим. Получил 1,3К реплик.

Спасибо всем, кто ответил всерьез и содержательно. (И высказал свое собственное убеждение, а не пытался сформулировать мнение какого-то абстрактного "народа" - это я и сам умею).

Было интересно и познавательно.

Приведенные аргументы можно коротко свести к двум главным пунктам:

1. При Путине мы живем гораздо лучше, чем в 90-е годы при либералах.

2. Если не будет Путина, к власти снова придут либералы и опять будет, как в 90-е.

Больше всего меня удивило, что самый ожидаемый ответ ("Да, мы живем хреновато, но зато благодаря Путину снова ощущаем себя гражданами великой державы") звучал редко.

Позавчера на совместном выступлении в Британской библиотеке Михаил Зыгарьобъяснил англичанам "феномен 86%" следующим образом: поддержка Путина держится на том, что сначала он предложил населению повышение уровня жизни в обмен на отказ от гражданских свобод, а когда уровень жизни начал падать, предложил новую замену, еще более действенную – национальную гордость.

По нашим комментариям так не получается, и, наверное, это отрадный результат. Аргументы "Зато-крым-наш" и "Зато-нас-все-боятся" мелькали, но погоды не сделали. Может быть, представление о том, что россияне поголовно заражены имперским синдромом, преувеличено.

А опасения насчет того, что "при либералах" будет хуже, вполне естественны. Ведь ретроспективно Коржаков с Сосковцом и "семибанкирщина" тоже воспринимаются как либералы. Мало кто помнит, что девяностые годы тоже делились на разные периоды, в том числе совсем не либеральные.

И еще один вывод. Про "воров и жуликов" все в курсе. Поэтому стратегия, построенная исключительно на разоблачении коррупции, не прибавляет оппозиции сторонников. Люди видят это и сами, они не слепые.

Не хватает главного.

Страшные либералы, объяснили бы вы уже наконец людям ясно и доходчиво, как вы собираетесь управлять страной, когда не будет Путина. Что вы собираетесь делать со здравоохранением, пенсиями, налогами, полицией, судами, образованием, местным самоуправлением, помощью мелкому бизнесу и молодежи.

Может, все окажется не так уж страшно?

Борис Акунин «Фейсбук»