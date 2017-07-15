закрыть
16 июля 2017, воскресенье, 3:04
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Крымнаш» больше не работает

4
  • Борис Акунин
  • 15.07.2017, 21:51
Борис Акунин
Фото: afisha.ru

А может, в России не все так уж страшно?

Вчера я попросил представителей "86%" внятно объяснить, чем им нравится существующий режим. Получил 1,3К реплик.

Спасибо всем, кто ответил всерьез и содержательно. (И высказал свое собственное убеждение, а не пытался сформулировать мнение какого-то абстрактного "народа" - это я и сам умею).

Было интересно и познавательно.

Приведенные аргументы можно коротко свести к двум главным пунктам:

1. При Путине мы живем гораздо лучше, чем в 90-е годы при либералах.

2. Если не будет Путина, к власти снова придут либералы и опять будет, как в 90-е.

Больше всего меня удивило, что самый ожидаемый ответ ("Да, мы живем хреновато, но зато благодаря Путину снова ощущаем себя гражданами великой державы") звучал редко.

Позавчера на совместном выступлении в Британской библиотеке Михаил Зыгарьобъяснил англичанам "феномен 86%" следующим образом: поддержка Путина держится на том, что сначала он предложил населению повышение уровня жизни в обмен на отказ от гражданских свобод, а когда уровень жизни начал падать, предложил новую замену, еще более действенную – национальную гордость.

По нашим комментариям так не получается, и, наверное, это отрадный результат. Аргументы "Зато-крым-наш" и "Зато-нас-все-боятся" мелькали, но погоды не сделали. Может быть, представление о том, что россияне поголовно заражены имперским синдромом, преувеличено.

А опасения насчет того, что "при либералах" будет хуже, вполне естественны. Ведь ретроспективно Коржаков с Сосковцом и "семибанкирщина" тоже воспринимаются как либералы. Мало кто помнит, что девяностые годы тоже делились на разные периоды, в том числе совсем не либеральные.

И еще один вывод. Про "воров и жуликов" все в курсе. Поэтому стратегия, построенная исключительно на разоблачении коррупции, не прибавляет оппозиции сторонников. Люди видят это и сами, они не слепые.

Не хватает главного.

Страшные либералы, объяснили бы вы уже наконец людям ясно и доходчиво, как вы собираетесь управлять страной, когда не будет Путина. Что вы собираетесь делать со здравоохранением, пенсиями, налогами, полицией, судами, образованием, местным самоуправлением, помощью мелкому бизнесу и молодежи.

Может, все окажется не так уж страшно?

Борис Акунин «Фейсбук»


Мнение

Народные дружинники как солдаты «гибридной войны»
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны» Наталья Радина
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС Ирина Халип
У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников
Боже, храни Америку!
Боже, храни Америку! Лилия Шевцова


Интервью

Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»