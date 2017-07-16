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Не стало актера Владимира Толоконникова

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  • 16.07.2017, 8:07
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Владимир Толоконников

Ночью в Москве умер исполнитель знаменитой роли Шарикова в фильме «Собачье сердце».

Актер театра и кино Владимир Толоконников скончался в ночь на воскресенье Москве, сообщила РИА «Новости» представитель театра Лермонтова в Алма-Ате, где долгое время работал Толоконников.

«Владимир Алексеевич скончался сегодня ночью в Москве. Его сын написал мне об этом сегодня в четыре утра (01.00 мск)», — сказала собеседница агентства.

По словам представителя театра, недавно Толоконников вернулся в Москву после съемок в Геленджике. Собеседник агентства пока не располагает информацией относительно планов семьи актера о месте и времени похорон.

«Я сейчас жду от него (сына – ред.) звонка. На телефон он пока не отвечает», — сказала представитель театра.

Владимир Толоконников — советский и казахстанский актер театра и кино, заслуженный артист Казахской ССР. Широкую известность получил после фильма Владимира Бортко «Собачье сердце» по повести Михаила Булгакова, в котором снялся в 1988 году в роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова.


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