закрыть
16 июля 2017, воскресенье, 14:38
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Америка – тихоокеанский лидер и она им будет всегда»

1
  • 16.07.2017, 8:37
  • 11,114

Американский флот усилили новейшим ракетным миноносцем «Джон Финн».

Эскадренный миноносец с управляемым ракетным оружием «Джон Финн» типа Arleigh Burke поступил на вооружение ВМС США, передает ТАСС.

Церемония введения в строй корабля состоялась в субботу на военно-морской базе Перл-Харбор (штат Гавайи).

Как отметил глава Тихоокеанского командования вооруженных сил США адмирал Гарри Харрис, введение в строй корабля посылает союзникам и противникам в АТР сигнал, что Соединенным Штатам важно происходящее в регионе.

«Мы верим в мир через силу - умную силу, поддерживаемую сильной властью, а сила корабля сама по себе посылает четкий сигнал нашим друзьям и нашим противникам, что мы в АТР настроены серьезно. Америка - тихоокеанская нация, тихоокеанский лидер и тихоокеанская сила, ими она и будет всегда», - декларировал на церемонии Харрис.


Мнение

Народные дружинники как солдаты «гибридной войны»
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны» Наталья Радина
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС Ирина Халип
У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников
Боже, храни Америку!
Боже, храни Америку! Лилия Шевцова


Интервью

Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»