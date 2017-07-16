Турецкий сотовый оператор заменил гудки при звонке на голос Эрдогана 11 16.07.2017, 8:50

1,738

Реджеп Тайип Эрдоган

При наборе номера можно было услышать, как Эрдоган поздравляет «мучеников и героев».

Оператор мобильной связи Turkcell в минувшую субботу заменил привычные гудки при наборе номера абонента на голос президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Таким образом глава государства поздравил пользователей сети с годовщиной предотвращения военного переворота в стране, сообщает interfax.ru.

При наборе номера вместо гудков звучали следующие слова Эрдогана: «Как президент, по случаю Дня демократии и единства 15 июля я поздравляю мучеников и героев, желаю им здоровья и процветания».

Глава государства в субботу также выступил по случаю годовщины в Стамбуле, пообещав «отрубить головы предателям». «Мятежники, представ перед судом, должны быть облачены в такую же униформу, как у заключенных Гуантанамо», - добавил Эрдоган.

Он также подчеркнул, что подпишет любой указ, принятый парламентом, который направлен на укрепление власти и порядка в Турции, а также на ужесточение наказания для участников путча.

Попытка военного переворота произошла в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Мятеж был подавлен, однако в результате тех событий погибли 249 человек. Турецкие власти обвинили в организации мятежа Фетхуллаха Гюлена - главного оппонента лидера страны Реджепа Эрдогана. По всей стране прошли массовые задержания подозреваемых в связях с организацией Гюлена FETO. Также были задержаны родственники проповедника.

19 июля 2016 года Турция направила американским властям запрос о его выдаче. Однако США пока не спешат его удовлетворять. Бывший госсекретарь Джон Керри ранее заявлял, что в Соединенных Штатах существует «формальный процесс для обработки запросов об экстрадиции» и что Турция «должна направить доказательства, а не заявления».