«Беларусбанк» продолжит «растворять» деньги в городейском сахаре 4 16.07.2017, 8:56

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План по кредитованию с кодовым названием «Сахар» пытаются осуществить с 1991 года.

Договоренность по дальнейшему сотрудничеству с Городейским сахарным комбинатом была достигнута во время посещения предприятия председателем правления «Беларусбанка» Виктором Ананичем, сообщает myfin.by.

С 1991-го в соответствии с республиканской комплексной программой «Сахар» с помощью кредитов банка началась реконструкция завода с целью выхода на переработку до 4 тысяч тонн сахарной свеклы в сутки.

С 2016-го с участием банка реализуется инвестиционный проект «Реконструкция и модернизация производственной мощности по переработке сахарной свеклы с увеличением до 12 тысяч тонн в сутки (с последующим увеличением до 14 тысяч тонн в сутки)».

В нынешнем году на реконструкцию в рамках инвестиционного проекта будет направлено 11 млн рублей, на закупку продукции растениеводства – 108 млн рублей.

Городейский сахарный комбинат – одно из четырех предприятий в Беларуси по переработке сахарной свеклы и тростникового сахара-сырца и производству сахара-песка.

Доля предприятия в общем объеме производимого в стране сахара составляет 31%. Комбинат реализует сахар на внутреннем рынке, а также экспортирует в Россию, Казахстан, Узбекистан, Киргызстан.

Все акции предприятия принадлежат государству в лице Госкомимущества (97,2%) и Могилевского облисполкома (2,8%).