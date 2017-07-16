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В Украине скандальный депутат Добкин вышел на свободу без залога

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  • 16.07.2017, 8:59
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Михаил Добкин
Фото: Главком

Генеральная прокуратура Украину объяснила освобождение подозреваемого в коррупции депутата «Оппозиционного блока».

Народный депутат партии «Оппозиционный блок» Михаил Добкин вышел на свободу после того, как Печерский районный суд в субботу, 15 июля, избрал ему меру в виде ареста на два месяца с правом внесения залога в 50 млн грн, пишет «Апостроф».

По словам пресс-секретаря генерального прокурора Украины Ларисы Сарган, если Добкин не внесет залог в течении пяти дней, то его возьмут под стражу.

«У нардепа есть 5 дней для того, чтобы выплатить залог. В случае невыплаты залога в течение определенного времени Добкина будет взят под стражу», - написала она на своей странице в Facebook.

Любопытно, что Добкин уже успел дать интервью в эфире программы «HARD з Влащенко» на телеканале ZIK.

По его словам, залог - это подтверждение того, что «человек будет правильно себя вести и не будет думать о том, что проблемы у него уже закончились и до ареста далеко».

Однако, по его словам, в Украине залог - это одна из преград для выхода на свободу.

В то же время стало известно, что народные депутаты от «Оппозиционного блока» готовы собрать 50 млн грн залога, чтобы их однопартиец Михаил Добкин не оказался под арестом в СИЗО.

«Буквально на следующей неделе будет известно, сколько денег внесет каждый из нас в это благородное дело», – говорится в заявлении соратника Добкина по партии Вадима Новинского, которое опубликовано на сайте «Оппоблока».


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