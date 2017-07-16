Назван победитель «Басовішча-2017» 16.07.2017, 9:21

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Фото: Радио "Рацыя"

В финале жюри выбирало из четырех команд.

Минская группа Teleport стала победителем конкурса молодых групп на фестивале «Басовище-2017». Жюри посчитало ее лучшей среди четырех команд, которые выступили в финале. А это кроме Teleport BarRokka, Leibonik и SnopSnoǔ, сообщает «Еврорадио».

Teleport играет почти пять лет. В 2015-м году коллектив выпустил дебютный альбом «Молчаливые». На музыкальной премии «Еврорадио» «Даем рады-2015» Teleport был признан дебютом года.

Накануне «Басов» Евгений Терентьев, фронтмен группы, сходил на кофе с «Еврорадио». Музыкант рассказал о подготовке к конкурсу и о новом человеке в группе.