Назван победитель «Басовішча-2017»
- 16.07.2017, 9:21
- 7,282
В финале жюри выбирало из четырех команд.
Минская группа Teleport стала победителем конкурса молодых групп на фестивале «Басовище-2017». Жюри посчитало ее лучшей среди четырех команд, которые выступили в финале. А это кроме Teleport BarRokka, Leibonik и SnopSnoǔ, сообщает «Еврорадио».
Teleport играет почти пять лет. В 2015-м году коллектив выпустил дебютный альбом «Молчаливые». На музыкальной премии «Еврорадио» «Даем рады-2015» Teleport был признан дебютом года.
Накануне «Басов» Евгений Терентьев, фронтмен группы, сходил на кофе с «Еврорадио». Музыкант рассказал о подготовке к конкурсу и о новом человеке в группе.