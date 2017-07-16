закрыть
16 июля 2017, воскресенье, 14:36
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Назван победитель «Басовішча-2017»

  • 16.07.2017, 9:21
  • 7,282
Фото: Радио "Рацыя"

В финале жюри выбирало из четырех команд.

Минская группа Teleport стала победителем конкурса молодых групп на фестивале «Басовище-2017». Жюри посчитало ее лучшей среди четырех команд, которые выступили в финале. А это кроме Teleport BarRokka, Leibonik и SnopSnoǔ, сообщает «Еврорадио».

Teleport играет почти пять лет. В 2015-м году коллектив выпустил дебютный альбом «Молчаливые». На музыкальной премии «Еврорадио» «Даем рады-2015» Teleport был признан дебютом года.

Накануне «Басов» Евгений Терентьев, фронтмен группы, сходил на кофе с «Еврорадио». Музыкант рассказал о подготовке к конкурсу и о новом человеке в группе.


Мнение

Народные дружинники как солдаты «гибридной войны»
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны» Наталья Радина
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС Ирина Халип
У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников
Боже, храни Америку!
Боже, храни Америку! Лилия Шевцова


Интервью

Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»