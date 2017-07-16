Что везут белорусы из-за границы и сколько на это тратят 7 16.07.2017, 9:30

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Самым популярным направлением белорусского шопинга стала Украина.

Национальный статистический комитет Беларуси обнародовал предварительных итогах выборочного обследования физлиц в автодорожных пунктах пропуска через границу Беларуси в мае. Анкеты заполнили 55,2% тех, кто получил их пунктах пропуска, или 6915 человек, в том числе 2656 нерезидентов страны и 4259 граждан, пишет telegraf.by.

Каждый второй опрошенный въехавший в Беларусь в период обследования показал ввоз товаров (1545 из 3098 человек), а вывоз товаров - каждый третий опрошенный выехавший (1230 из 3817 человек,).

Наибольшие стоимостные объемы ввоза товаров были зафиксированы из Украины (49,2% общей стоимости товаров, ввезенных в Беларусь во время обследования) и Польши (38,1%). В основном ввозили телевизоры (в среднем на 558 долларов на одного указавшего ввоз и стоимость этого товара), компьютерную технику и средства связи (267 долларов), шины и колеса (181 доллар), электробытовую технику (124 доллара), сантехнику (120 долларов), электроинструмент, бензопилы (91 доллар), стройматериалы (78 долларов), автозапчасти (77 долларов), одежду (72 доллара), обувь (61 доллар), продукты (26 долларов), бытовую химию, моющие, чистящие средства (25 долларов), алкоголь и подгузники (по 17 долларов).

Товары из Беларуси вывозили в основном в Польшу (33,5% от общей стоимости вывезенных товаров), Литву (32,7%) и в Украину (21,7%). Вывозили главным образом: шины и колеса (181 доллар), электробытовую технику (166 долларов), компьютерную технику и средства связи (158 долларов), телевизоры (153 доллара), электроинструмент, бензопилы (138 долларов), одежду (44 доллара), обувь (42 доллара), бензин и дизтопливо (40 долларов), продукты (16 долларов), алкоголь (8 долларов).

Основной целью поездки граждан Беларуси за ее пределы были покупка или продажа товаров (48,9% от общего количества заполненных анкет), а нерезидентов страны, въезжающих в нее, – посещение родных и близких (45,7%).

Наибольшее количество опрошенных граждан Беларуси посещало Польшу (48,5%), Украину (28,5%), Литву (14%). В Беларусь через автодорожные пункты пропуска въезжали главным образом резиденты Литвы (30,5%), России (19,5%), Латвии (17,7%), Украины (15,3%).

Поездки граждан Беларуси и иностранцев во время проведения обследования в основном не превышали трех дней. Об этом заявили 72,7% резидентов и 63,7% нерезидентов Беларуси.

Большинство резидентов Беларуси (44,8%) путешествовали без ночлега, размещались у родных и близких – 21,9%, пользовались услугами гостиниц - 19,6%. Нерезиденты Беларуси в основном останавливались у родных и близких (35,8%), путешествовали без ночлега (33,5%) или пользовались услугами гостиниц и частным жильем (соответственно 17% и 9,6%).

Основная часть опрошенных резидентов и нерезидентов Беларуси (соответственно 68,1% и 58% заполнивших анкеты) при поездке за границу на покупку товаров, питание и жилье до 300 долларов.