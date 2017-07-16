Пулеметы батьки Махно Юрий Кирпичев, «Русская фабула»

16.07.2017, 9:47

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Как легендарный атаман изменил ход истории.

Недавно российский режиссер Александр Сокуров сообщил, что чеченцы абсолютно уверены, что поставили Россию в позу прачки. Думаю, он прав, судя по огромной дани, которую его страна платит Чечне и по тому, как сыны Кавказа ведут себя дома и в самой России. В связи с чем хотел бы вспомнить знаменитую песню «Розпрягайте, хлопцi, коней». Думаете, она народная? Нет, ее автором считается учитель Иван Якович Негребецкий, родом с Полтавщины, и она была официальным маршем войска Нестора Махно.

К чему я это? Ну, к тому, что голосистая бабушка моя, которую не раз звали в Киевскую консерваторию, тоже была казачкой с Полтавщины. К тому, что особенно хорошо эта песня звучала в американском фильме про казаков, в котором играл сам Юл Бриннер, герой культового фильма «Великолепная семерка». И к тому, что младший брат деда был пулеметчиком на одной из тачанок батьки Махно...

Ах, эти тачанки... Как-то писательница Карина Кокрэлл поставила в Фейсбуке такой пост: «Пошли мы однажды с мужем в Воронежский краеведческий музей. Есть там, конечно, и Отдел революции и гражданской войны. И вот, мой муж, будучи абсолютным профаном в советском кинематографе, что, наверное, неудивительно для человека, родившегося и выросшего в Лондоне, впервые в жизни увидел там тачанку, «все четыре колеса». Он вообще-то колесницу достаточно подробно видел только в известнейшем голливудском фильме об иудейском герое сопротивления Риму — «Бен Гур». Ну и еще на Вестминстерском мосту — статуя британской героини (тоже сопротивления Риму!) — Боудикки. Но там колесницы выступали в ином контексте. А вот «Чапаева», повторяю, он никогда не видел. И спрашивает:

— Если пулемет на этой колеснице сзади, то она либо стреляет по своим, либо может быть эффективна только в том случае, если армия отступает и неприятель преследует ее по пятам.

Стоит задуматься. Ибо вопрос не прост. Он сложен и требует... знаний. Таких, к примеру, какие были у Энгельса».

Ей сразу бросились на помощь комментаторы. Они объяснили, что тачанки использовались в арьегардных боях, при отступлении и бегстве. Причем в комментах хотя и признавалось первенство махновцев в применении тачанки, все же сквозила легкая насмешка над ними. Мол, только драпать были горазды.

Что ж тема мне близка и за Нестора Ивановича я вступлюсь! Ибо молчаливый дядько Денис, брат моего деда, всегда задумчиво улыбавшийся, но порой вдруг выстреливавший прицельным взглядом ясных голубых глаз, был пулеметчиком на одной из тачанок армии гения партизанской войны.

Драпать? Извините, господа, рейд Махно на Мариуполь 27 марта 1919 года, замедливший наступление Деникина на Москву, был бегством? Кстати, именно там, в мае 1919 года на собрании командиров повстанческих отрядов Махно поддержал инициативу создания отдельной повстанческой армии. Армии, господа!

Да, в начале июня 1919 года бригада Махно, не получая от командования Красной Армии, союзником которой стал доверчивый батька, боеприпасов и снаряжения, в боях с опытными частями Кавказской дивизии под командованием генерала А.Г. Шкуро понесла тяжелые потери. Белые тогда прорвали фронт и заняли Донбасс. Да, после разрыва с большевиками Махно с остатками своей бригады отступил в Херсонскую губернию и совместно с атаманом Григорьевым продолжил сопротивление войскам Деникина, поглощая мелкие отряды повстанцев и красноармейцев-окруженцев и формируя боеспособные части повстанческой армии. В середине июля 1919 года Махно возглавил Реввоенсовет объединенной Революционно-повстанческой армии Украины (РПАУ), а затем стал ее главнокомандующим.

Теснимый регулярными частями белых, Махно увел свои партизанские отряды на запад и к началу сентября подошел к Умани, где попал в полное окружение: с севера и запада петлюровцы, с юга и востока — белые. Деникин писал в воспоминаниях:

«Махно вступил в переговоры с петлюровским штабом, и стороны заключили соглашение: взаимный нейтралитет, передача раненых махновцев на попечение Петлюры и снабжение Махно боевыми припасами. Для выхода из окружения Махно решился на смелый шаг: 12 сентября он неожиданно поднял свои отряды и, разбив и отбросив два полка генерала Слащева (это был военный гений белых! — Ю.К. — помните Хлудова их «Бега» Булгакова?), двинулся на восток, обратно к Днепру. Движение это совершалось на сменных подводах и лошадях с быстротой необыкновенной: 13-го — Умань, 22-го — Днепр, где, сбив слабые наши части, наскоро брошенные для прикрытия переправ, Махно перешел через Кичкасский мост, и 24-го он появился в Гуляйполе, пройдя за 11 дней около 600 верст».

Ох, напрасно Деникин считал восставшую Украину Малороссией и тупо выступал за единую и неделимую! Надо было договариваться. Именно Махно в конце концов сорвал его победоносное наступление на Москву и определил поражение белых. Не стоило бить с ним горшки. Впрочем, это было непредставимо — переговоры царского генерала и украинского партизана-анархиста.

О тех же событиях один из ближайших помощников Махно, известный анархист П. Аршинов писал так: «Между тем глубокой ночью все части махновцев, стоявшие в нескольких селах, снялись и двинулись на восток — на врага, расположившегося главными силами под селом Перегоновкой, занятым махновцами». В последовавшем ночном бою белых разбили вдребезги, причем Махно, болевший после царских тюрем туберкулезом легких, лично вел конницу в атаку. Как пишет В.Ф. Белаш, начштаба армии Махно, в своей книге «Дороги Нестора Махно»: «...это была последняя реальная конная атака в истории, а батька Махно с лозунгом «руби дрова!» 3000 чел за 15 мин с коней ссадил с 100 тачанок».

Как видите, тачанки — это страшное оружие в умелых руках! Они обеспечивают такую маневренность и такую плотность огня, что кавалерия уже ничего не стоит против них. Энгельс это понял бы, имей он понятие о пулеметах.

Прорвав кольцо окружения под Перегоновкой, отряды Махно вырвались на оперативный простор и совершали поразительно смелые и успешные рейды по всему Приазовью, захватывая крупные города и важные стратегические объекты.

Как пишет далее Деникин: «...в результате в начале октября в руках повстанцев оказались Мелитополь, Бердянск, где они взорвали артиллерийские склады, и Мариуполь — в 100 верстах от Ставки (Таганрога). Повстанцы подходили к Синельниково и угрожали Волновахе — нашей артиллерийской базе... Случайные части — местные гарнизоны, запасные батальоны, отряды Государственной стражи, выставленные первоначально против Махно, легко разбивались крупными его бандами. Положение становилось грозным и требовало мер исключительных. Для подавления восстания пришлось, невзирая на серьезное положение фронта, снимать с него части и использовать все резервы. ... Это восстание, принявшее такие широкие размеры, расстроило наш тыл и ослабило фронт в наиболее трудное для него время».

Таким образом, Махно фактически спас Москву. И тем самым сделал решающую ошибку в своей жизни. Но выбора ему не оставляли, ни белые, ни красные. Дальше, думаю, все, кому интересная история батьки, все знают.

Но пора вернуться к теме, поднятой Сокуровым. Чеченцы поставили Россию в позу прачки, сетует он? Гм, полагаю, поза заслужена, ну а кто как встанет — стоит вспомнить именно батьку Махно. После разгрома Слащева он двинулся на восток и 15 сентября 1919 года в очередной раз занял Екатеринослав, недавний Днепропетровск, нынешний Днепр. Утром 7 октября 1919 г. батько занял родное Гуляйполе, а к обеду подступил к Пологам. Это уже совсем рядом с селом моего деда. Там стоял пехотный полк белых, на помощь которому накануне прибыли чеченцы — маршевые эскадроны Мамонтова и Шкуро. Те, которые и сейчас пользуют Россию в позе.

Но соплеменники моего деда справились с ними быстро! Далее в сокращении цитирую Белаша (хотя его даты и ошибочны, но ход боев он излагает лучше Деникина):

«Бой длился четыре часа, в результате два эшелона чеченцев и 300 офицеров были уничтожены, в плен взяты 4000 человек. 17 октября под Розовкой был уничтожен еще один эшелон чеченцев (700 человек) из 2-й дивизии Шкуро. 21 октября донцы и чеченцы были разбиты и пленены на станции Синельниково. 7 ноября в районе ст. Софиевки пулеметным огнем были уничтожены два полка чеченцев из 1-й (Туземной) дивизии Шкуро. 8 ноября Туземная дивизия, потеряв от пулеметного огня в бою у Кичкасского моста 30% личного состава, бежала с поля боя. 11 ноября эта дивизия была полностью разгромлена, практически без боя, поддавшись панике. Через Днепр смогли бежать всего лишь 500-700 чеченцев... Захваченные в плен офицеры и младший комсостав были расстреляны, рядовые через десять дней отпущены и переправлены в Нижнеднепровск. Там они отказались воевать с махновцами, уехали в Синельниково, откуда 12 декабря, отказавшись подчиняться командирам, уехали на Кавказ».

Бежали, проще говоря, впереди своего визга. Ось так, хлопцi! Так i треба робити з найманцями. Так решаются проблемы туземцев и я горжусь своим дядьком Денисом.

Что касается Карины Кокрэлл, то на днях я расфрендился с ней, — разошлись, знаете ли, во взглядах на русскую литературу, — но пусть при случае расскажете мужу, что выглядело это так. После предварительной разведки и прощупывания сил противника десятки, а порой и сотни тачанок мчались на врага. Война была маневренной, окопы-траншеи копали редко, так что бояться было нечего. Перед самым столкновением тачанки разворачивались и встречали вражескую конную лаву, набравшую ход и уже не способную остановиться, убийственным огнем сотен пулеметов. Эффект был сокрушительный. Батька был гением маневренной войны!

Разумеется, надо иметь железные нервы и прекрасную подготовку людского и конского состава, чтобы перед воющей атакующей лавой, сверкающей клинками, хладнокровно развернуться и встретить врага шквальным огнем пулеметов. Но ведь и не разворачиваться можно — что может сделать кавалерист против тачанки? Шашкой рубать? Так его пристрелят раньше. Из карабина стрелять? Так из тачанки стрелять удобнее, чем с коня. Можно вообще мчаться рядом с вражеской кавалерией и методично расстреливать ее!

В принципе, анализируя действия кавалерии, Энгельс давно все разложил по полочкам. Он был, между прочим, отличным военным корреспондентом и аналитиком. Но и вклад Нестора Ивановича в тактику и стратегию войны неоценим! Коннице, начиная с киммерийцев, уже три почти тысячи лет и даже удивительно, что не генерал-кавалерист, а бизнесмен Энгельс был первым, кто теоретически оформил и обосновал ее действия. Но не удивительно, что именно Махно нашел решающий инструмент борьбы с ней!

Будучи анархистом и не скованный никакими традициями, он нашел прекрасное и назревшее практическое решение, соединил коня и пулемет. На том история кавалерии и закончилась. Если не считать красивого и очень дорогого фильма «Ватерлоо», где два советских кавалерийских полка блестяще изображали знаменитую и роковую большую атаку маршала Нея.

Постскриптум

Что касается батьки и памяти о нем, то в 50-х годах два проходимца собирали в краях моего деда, на Днепропетровщине, деньги на памятник Нестору Ивановичу. И сумели — при советской власти! — собрать несколько тысяч, пока их не повязали. Дядько Денис впервые тогда признался мне, мальчишке, что тоже влип на десятку с ними. Но не жалеет об этом...

Юрий Кирпичев, «Русская фабула»