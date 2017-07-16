Пять самых больших ошибок женщины на кухне 16 16.07.2017, 9:59

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Фото с сайта sano-diet.com

Ученые из США поделились интересными выводами.

Исследователи из США рассказали о главных ошибках женщин на кухне. По словам ученых, представительницы прекрасного пола часто забывают о банальных правилах гигиены, которые крайне важны в кулинарии, пишет newsyou.info.

По словам специалистов, существуют несколько критериев хорошего домашнего повара. Главным из них является вкус еды. Женщины, которые хотят порадовать свои семьи шикарными блюдами, часто ищут оригинальные рецепты. В итоге из-за несоблюдения пропорций еда может получиться невкусной, однако представительницы прекрасного пола не стесняются давать ее своим мужчинам.

Также женщинам, которые занимаются готовкой на кухне, необходимо следить за тем, чтобы в помещение не заходили домашние животные. Они могут быть разносчиками патогенной флоры, которая легко попадает в организм человека. По словам специалистов, часто животные становятся причиной отравления целых семей.

В-третьих, эксперты не рекомендуют мыть курицу перед готовкой. По словам специалистов, она может быть покрыта бактериями, которые вода разнесет по всему мясу. Последний пункт, касающийся «техники безопасности» на кузне, касается еды на свежем воздухе. В случае, если семья собирается на пикник, стоит заворачивать все продукты в специальные антибактериальные покрытия.