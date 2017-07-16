Дочь друга Путина решила вступить в движение Ходорковского 1 16.07.2017, 10:23

4,399

Отец Ольги Литвиненко дважды возглавлял предвыборный штаб правителя РФ.

Дочь ректора Горного университета, где Владимир Путин защищал свою диссертацию, Ольга Литвиненко подала заявление на вступление в движение «Открытая Россия» Михаила Ходорковского. Об этом она сообщила «Дождю».

Литвиненко рассказала, что недавно у нее прошли переговоры с Ходорковским.

«Меня вдохновила харизма Ходорковского и его уверенность в том, что Россию можно и нужно спасти от диктатуры и пути к железному занавесу, по которому наша страна идет сегодня. Да, я приняла твердое решение опять заняться политикой и вступить в «Открытую Россию», — сказала Литвиненко.

Она отметила, что должна сделать все необходимое, «чтобы Россия встала на путь демократического развития, чтобы суды стали по-настоящему независимы, чтобы правоохранительная система перестала быть карательной машиной против инакомыслящих».

В «Открытой России» Литвиненко планирует заниматься объединением российских граждан, живущих в Европе с целью координации действий и проявления гражданской позиции. Она также выразила готовность заниматься и другими социально-значимыми мероприятиями и проектами, которые способствовали бы развитию демократии в России.

Исполнительный директор проекта «Открытые выборы» Тимур Валеев подтвердил Дождю, что заявление Литвиненко поступило в «Открытую Россию», но она еще не принята. По его словам, заявление может быть рассмотрено на ближайшем заседании федерального совета движения 20 июля или через три недели.

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко дважды возглавлял предвыборный штаб Путина. В 2017 году он занял 122 место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

Его дочь Ольга Литвиненко с 2007 года была депутатом законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Справедливая Россия». В 2011 году она уехала из страны, после чего ее отец обратился в Следственный комитет с заявлением о похищении Ольги.

Несколько лет Ольга Литвиненко пытается вернуть свою дочь Марию-Эстер. Ее воспитывает Владимир Литвиненко, который, по словам Ольги, не дает видеться с ней. На всех ее шестерых помощников, которые поддерживали ее в борьбе за дочь, были возбуждены уголовные дела.