Столицу Чили накрыл сильнейший снегопад 2 16.07.2017, 10:29

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ФОто: epa / upg

В Сантьяго выпал самый глубокий за последние 10 лет снег.

В столице Чили – Сантьяго – прошел самый сильный за последние десять лет снегопад, сообщает korrespondent.net.

Жертвой снегопада стал один человек. Два человека пострадали из-за упавших столбов линии электропередач.

ФОто: epa / upg

В городе произошли массовые сбои в системе энергоснабжения. Без света остались около 250 тысяч человек. Снегопад также заблокировал движение транспорта на улицах.