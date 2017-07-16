Столицу Чили накрыл сильнейший снегопад

Столицу Чили накрыл сильнейший снегопад2
- 16.07.2017, 10:29
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В Сантьяго выпал самый глубокий за последние 10 лет снег.
В столице Чили – Сантьяго – прошел самый сильный за последние десять лет снегопад, сообщает korrespondent.net.
Жертвой снегопада стал один человек. Два человека пострадали из-за упавших столбов линии электропередач.
В городе произошли массовые сбои в системе энергоснабжения. Без света остались около 250 тысяч человек. Снегопад также заблокировал движение транспорта на улицах.