Как жители Витебска помогли «тунеядке» Маше 16.07.2017, 10:35

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Фото: svaboda.org

На помомщь героине народных протестов пришли совершенно незнакомые люди.

Декрет №3 разделил белорусов на трудящихся и «тунеядцев». Без средств к существованию, а значит неработающих, государство насчитало десятки тысяч человек. В списке тех, кого «письма счастья» в принудительно-добровольном порядке обязывали уплатить налог, оказалась и Мария Григорьева, пишет vkurier.by.

Маше (имя и фамилия по просьбе девушки изменены) 20 лет, она не замужем, живет с родителями, которые и помогали ей существовать в ситуации, когда работать было негде.

«Я очень долго стояла на бирже труда. Видела, как люди приходили каждый день, в надежде найти хоть минимальный доход», – говорит Мария.

Больше полугода, девушка искала работу. Когда в феврале начались первые акции против налога на тунеядство, Мария вместе с другими участниками вышла на улицы Витебска:

«Если в 20 лет ты не можешь в своей стране достойно жить, что будет, когда придет пенсия?! На площади были те, кто оказался за чертой бедности или приближались к этой отметке!»

Машу и еще несколько молодых людей, которые были с ней во время шествия, задержали уже после митинга.

«Мы знали, что нас приметили и наверняка схватят. Шли возле городской Ратуши, когда подъехала машина, и нас усадили в автомобиль».

Девушка вспоминает, как в Октябрьском РОВД они долго ожидали приезда начальника. Когда тот приехал, быстро раздал указания подчиненным, а взглянув на Машу, с угрозой крикнул: «А этой 15 суток, я ее еще на прошлом митинге видел!». Задержанных отправили в изолятор временного пребывания, где молодые люди пробыли несколько дней до начала суда.

«Протокол задержаний нам выдали сразу на руки. А позже на суде обещанные 15 суток заменили на штраф в 20 базовых единиц».

Такой внушительной суммы у безработной Маши не было. Очень скоро в квартиру к ее родителям постучали приставы.

«Своего имущества у меня нет. В счет оплаты денежного штрафа хотели описать недвижимость мамы».

Как отмечает Мария, просить помощи было не у кого и денег на оплату штрафа тоже, но помочь справиться с бедой девушке помогли жители Витебска.

«Деньги помогали собирать совершенно незнакомые мне люди. Помогали просто так, без просьбы вернуть долг. Все ведь хорошо понимают, что казаться виновным у нас может каждый».