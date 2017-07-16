Белорусскоязычная татарка: Мои предки были княжеским «спецназом» 3 16.07.2017, 10:43

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Как живут потомки бесстрашных воинов Витовта Великого.

Рамадан в Беларуси. Звучит, как оксюмооан, как горячий снег или холодный костер. А на самом деле в нашей стране его празднуют почти 20 тыс. человек, новорится в передаче «Белсата» «Автостопом по Беларуси».

Примерно столько мусульман проживает в Беларуси по последним данным. В этот месяц они не едят и не пьют даже воды от восхода за захода солнце. Именно в Рамадам журналисты решили посетить некоторые из них и узнать, действительно ли мы, белорусы, такие толерантные, как о нас говорят, и комфортно ли жить мусульманам среди христиан.