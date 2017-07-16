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Трамп назначил себе нового советника в связи с российским скандалом

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  • 16.07.2017, 10:50
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Тай Кобб будет работать над вопросами вмешательства РФ в выборы вместе с личным адвокатом президента США.

Президент США Дональд Трамп назначил нового советника, который, как сообщают американские СМИ, в первую очередь будет заниматься вопросами, связанными с расследованием предполагаемых связей команды Трампа с российскими властями во время предвыборной кампании.

Им стал Тай Кобб, бывший прокурор и сотрудник вашингтонской адвокатской конторы Hogan Llovels, говорится в официальном сообщении Белого дома, опубликованном в субботу, 15 июля (перевод – «Немецкая волна»).

Как сообщил телеканал ABC, Кобб будет работать вместе с личным адвокатом Трампа Марком Казовицем.

Расследованием возможных связей предвыборной команды Трампа с представителями России и предполагаемым вмешательством РФ в выборы занимается специальный комитет Конгресса США, Федеральное бюро расследований, а также спецпрокурор по России Роберт Мюллер.

Американские спецслужбы уверены, что российские власти стоят за хакерскими атаками на сайты Демократической партии и предвыборной команды кандидата от этой партии Хиллари Клинтон с целью повлиять на исход выборов президента США. Трамп многократно отвергал обвинения в том, что между его людьми и представителями РФ были какие-либо договоренности.


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