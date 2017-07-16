KFC выставила на продажу бургер из метеорита 1 16.07.2017, 10:53

8,820

«Чудо-бургер» весит 82 килограмма и стоит $20 тысяч.

Сеть быстрого питания KFC решила внедриться в торговлю ценными экземплярами, прибывшими из Космоса.

Компания выставила на продажу в своем интернет-магазине метеорит в форме бургера, сообщает sundaynews.info.

Этот экземпляр весит почти 200 фунтов (82 килограмма) и достигает в высоту четыре дюйма (10 сантиметров). KFC уверяет, что это настоящий кусок космического камня.

Компания не стала продавать метеорит в его первозданном виде, а наняла трех резчиков, которые сделали из него куриный бургер.

За космический «бургер» просят 20 тысяч долларов. По словам представителей KFC, это реальный метеорит, а не простой кусок земного камня.