KFC выставила на продажу бургер из метеорита

KFC выставила на продажу бургер из метеорита1
- 16.07.2017, 10:53
- 8,820
«Чудо-бургер» весит 82 килограмма и стоит $20 тысяч.
Сеть быстрого питания KFC решила внедриться в торговлю ценными экземплярами, прибывшими из Космоса.
Компания выставила на продажу в своем интернет-магазине метеорит в форме бургера, сообщает sundaynews.info.
Этот экземпляр весит почти 200 фунтов (82 килограмма) и достигает в высоту четыре дюйма (10 сантиметров). KFC уверяет, что это настоящий кусок космического камня.
Компания не стала продавать метеорит в его первозданном виде, а наняла трех резчиков, которые сделали из него куриный бургер.
За космический «бургер» просят 20 тысяч долларов. По словам представителей KFC, это реальный метеорит, а не простой кусок земного камня.