«Репортеры без границ»: Европа должна напомнить Лукашенко о свободе СМИ 7 16.07.2017, 10:59

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Фото с сайта 9tv.co.il

Международная правозащитная организация вступились за независимых журналистов в Беларуси.

«Репортеры без границ» осудила новую кампанию запугивания независимых журналистов в Беларуси, сообщает tut.by.

В заявлении, в частности, говорится об экономическом давлении на журналистов, которых власти штрафуют за работу на иностранные СМИ без аккредитации белорусского МИД. Последним таким случаем стал штраф в размере 1150 рублей (более 500 евро), наложенный на гомельского журналиста Константина Жуковского. Это уже 26-ой с начала 2017 года штраф по статье 22.9 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает наказание за незаконное производство и (или) распространение медиа-контента. Общая сумма штрафов с начала года составила 19,8 тысячи рублей (около 9 тысяч евро), отмечает правозащитная организация.

Чаще всего преследуются журналисты, работающие на «Белсат» — польский спутниковый телеканал, вещающий на Беларусь. Константин Жуковский — один из 12-ти журналисты «Белсата», которые были оштрафованы по данной статье КоАП с начала года.

При этом в заявлении подчеркивается, что «Белсат» неоднократно пытался открыть бюро в Минске, но безуспешно. Именно поэтому его журналисты вынуждены работать в Беларуси без аккредитации.

«Единственная цель этой кампании запугивания — усилить давление на независимых журналистов в Беларуси», — убежден глава отдела по Восточной Европе и Центральной Азии «Репортеров без границ» Йохан Бир. По его словам, Евросоюз «должен напоминать режиму Александра Лукашенко о том, что уважение к свободе СМИ является важным условием для сближения между Минском и Брюсселем».

«Репортеры без границ» напоминают о выступлении Лукашенко на летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске 5 июля, когда он заявил, что «якобы имеющее место ущемление свободы СМИ» в Беларуси — это «клише из арсенала прошлого».

«Реальность сильно отличается. На фоне крупных антиправительственных акций протеста преследование независимых журналистов и СМИ в последние месяцы усилилось, в марте были арестованы более 100 журналистов и блогеров», — говорится в заявлении «Репортеров без границ».

Отмечается также, что в дополнение к 26 штрафам за работу без аккредитации с начала года на журналистов было наложено по крайней мере 13 других неправомерных штрафов по статьям «хулиганство», «участие в несанкционированном митинге» и «сопротивление полиции». В большинстве случаев размеры штрафов превышали месячные заработки журналистов.

В заявлении приводятся данные Белорусской ассоциации журналистов, согласно которым в 2017 году зафиксировано 147 нарушений прав журналистов. Беларусь занимает 153-е место из 180 стран в Индексе свободы прессы.

«Репортеры без границ» призывают правительство прекратить судебное преследование журналистов. Белорусские чиновники утверждают о плюрализме СМИ — «настало время, чтобы превратить это утверждение в реальность», говорится в заявлении правозащитной организации.